Afastamento

O Diário Oficial do Estado publicou ontem a exoneração, “a pedido”, de Valéria Silva Aragão do cargo em comissão de Secretária executiva de Economia Solidária.

Retorno

Valéria é vereadora em Campina Grande, eleita em 2020 pelo PTB.

Ela foi notificada para reassumir o mandato em função da efetivação do vereador Bruno Faustino (PTB), por conta da cassação do mandato de quatro vereadores.

À distância

Valéria reassumiu o seu mandato, ontem, participando da sessão ordinária de forma remota.

´Regra três´

Se Valéria reassumisse o cargo estadual, a cadeira na Câmara campinense seria ocupada pelo suplente da vez no PTB: ´Severino da Prestação´, que em passagem recente (e interina) aproximou-se da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima.

Cobrança

Houve, nos últimos dias, uma pressão muito grande junto ao governador João Azevedo, por parte dos vereadores oposicionistas, para que Valéria reassumisse o mandato parlamentar.

Quem chega

Para o cargo que era ocupado por Valéria foi designada Priscilla Aires Benjamin, que vem a ser filha da deputada estadual Silvia Benjamin (Republicanos) e cunhada do vereador campinense Renan Maracajá.

´Tô aqui´

O deputado estadual Sargento Neto (PL) colocou o seu nome “à disposição” para ser o companheiro de chapa (vice) na reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima.

“Quando a gente entra na política está disposto a aceitar desafios”, enfatizou.

´Apimentada´

O deputado-presidente Adriano Galdino voltou a movimentar o noticiário político no dia de ontem.

Primeiramente, focou na sucessão campinense.

Travando tudo

“O tempo que Romero Rodrigues pediu tem, de certa forma, dificultado as articulações do governo. A partir do momento que Romero decida sim ou não, o governo terá tempo para colocar na praça um candidato de peso (a prefeito)”, avaliou Galdino.

Esticada

Adriano situou que Romero “pediu um tempo até o começo do próximo ano” para decidir se vai disputar a PMCG com o prefeito Bruno.

“Para mim, (a direção do) Republicanos deu tempo demais a ele (Romero), opinou.

Imobilizado

Ainda conforme o deputado, “este tempo que Romero pediu tem, de certa forma, dificultado a articulação do governo. A partir do momento que Romero decida sim ou não, o governo tem tempo para colocar na praça um candidato de peso”.

Cenários

“Romero sendo candidato, será eleito, não tenho dúvidas disto. Se Romero não for, qualquer candidato contra o prefeito Bruno vai disputar ´pau a pau´” – avaliou Galdino.

Partido na mão

O deputado rebateu a tecla de que João Azevedo precisa direta e pessoalmente comandar um partido: “Não tem sentido ele não ter um partido. Ele tem que ter um partido! Melhor seria que ele tivesse o PSB, porque já tem uma caminhada. Mas se não for possível o PSB, que ele vá para outro”.