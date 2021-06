Vai ter ´Bingo´ na Paraíba

Esquente

Na sessão de anteontem da ALPB, o clima ´azedou´ entre o deputado-presidente Adriano Galdino e o deputado Cabo Gilberto (PSL), líder do bloco oposicionista.

Rumo às…

Ainda sobre Adriano Galdino. Ele confirmou que o seu irmão Murilo já consolidou a decisão de disputar as eleições em 2022.

… Urnas

“Vamos trabalhar para que ele (Murilo) possa representar a Paraíba em Brasília. Quem o conhece sabe de suas qualidades”, declarou Adriano.

Otimismo

“Tenho convicção que Murilo será vitorioso em qualquer lugar que for escalado nas próximas eleições. Ele está no Cidadania, que é o partido do governador, e vamos estudar qual o melhor caminho”, emendou o deputado-presidente.

Superlotação

Reportagem veiculada no Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM (104.1) mostrou que existem atualmente mais de 420 animais no Centro de Zoonoses de Campina Grande.

Interlocução

Os presidentes das Câmaras Municipais de Campina Grande e João Pessoa – Marinaldo Cardoso e Dinho, respectivamente – estiveram reunidos anteontem, em João Pessoa, “para tratar de assuntos administrativos de rotina nas casas legislativas, assim como da possibilidade de parcerias”, conforme a assessoria de ambos.

Da boca de…

“… Diante da situação, é preciso entender que não é o momento para fazer festa, para beber. Nem em casa reunindo familiares e amigos e nem em ambiente público. Se for assim, podemos ter em julho um cenário de colapso…” (médico Geraldo Medeiros, secretário de Saúde do Estado).

Monitoramento

A ciência vai ganhar um aliado que pode oferecer respostas à contínua expansão do conhecimento do universo: o radiotelescópio Baryon Acoustic Oscillations from Integrated Neutral Gas Observations (Bingo), uma parceria da Universidade de São Paulo, INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e cientistas da Europa e China.

Dimensão

Reportagem do jornal O Estado de São Paulo destaca que a estrutura do ´Bingo´ será composta por dois pratos gigantes, cada um com cerca de 40 metros de diâmetro, que receberão radiação do céu e projetarão seu espectro em uma série de detectores metálicos, chamados cornetas.