Uma justa evocação

Desejo…

Repetidamente já pensei em dedicar uma das edições à professora e ativista cultural Eneida Agra Maracajá, uma mulher ímpar, com seus defeitos e virtudes, próprios da condição humana, mas que faz um bem danado a Campina Grande; ao estado de espírito da cidade e é sinônimo de alegria genuína pra sua gente.

… Retido

Da cogitação do texto especial advém um bloqueio quase que instintivo: é a sensação de que qualquer encadeamento que dê às palavras e às frases, sempre resultará um produto final muito aquém do que poderia ser lapidado pelo inesquecível companheiro de Eneida, que infelizmente nos deixou há anos: o burilado e sensível cronista Robério Maracajá, antigo meu companheiro de Jornal da Paraíba.

Aflorou

Essa digressão veio novamente à tona no final de semana com o desfile do Bloco da Saudade, em seu 28º aniversário.

Perseverança

Meio no improviso, meio na obstinação, Eneida comandou um sábado singular para Campina, mostrando que a cidade gosta e sabe realizar carnaval, e que ainda é possível desfilar à noite por suas ruas centrais de maneira pacífica e animada.

É só querer

Mais: é possível celebrar uma confraternização como nos ´velhos tempos´, na qual a silenciosa urbanidade não cede espaço à violência gratuita e inconsequente.

Elementar

O referido desfile igualmente mostrou o desapreço da cidade, enquanto poderes constituídos, por suas mais legítimas manifestações culturais.

Sem retaguarda

A infraestrutura passou longe do desfile, a começar pelo tímido policiamento no percurso e a falta de prévia desobstrução do destino final do desfile – o ´Beco 31´ (rua Monsenhor Sales).

Incontroláveis

Igualmente lamentável é a exacerbação (e falta de controle) dos vendedores ambulantes, que mais uma vez atrapalharam (e muito) a evolução do Bloco.

Um mínimo de regramento faria bem a todos.