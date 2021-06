Uma conterrânea no ´front´

Prece & bênção

“É uma notícia que nos assusta. Contudo, sinto-me unido a todos os irmãos e a todas as irmãs que estão também infectados por este vírus terrível. Peço humildemente as orações de todos e lhes envio minha bênção!” – afirmou o prelado, por intermédio de uma mensagem.

´Pênalti´

“Essa é a geração de jogadores de futebol mais alienada que eu já vi desde anos de 1980. O importante para eles é estar nas redes sociais, mostrando suas mansões, seus carros (…) A atitude dos jogadores de decidir jogar a Copa América é mais um ato covarde.

´Umbigo´

“Mostra que os atletas não estavam preocupados com a grave situação sanitária do país, e sim com eles mesmos. Ficou tudo legal para os jogadores após o afastamento de Caboclo (da presidência da CBF)”.

Walter Casagrande, ex-jogador e atual comentarista da Rede Globo.

Garimpo

Reportagem do portal UOL (Folha de São Paulo) relatou ontem que dois médicos conselheiros do CFM (Conselho Federal de Medicina) participaram de uma reunião do chamado ´gabinete paralelo´, que está sendo investigado pela CPI da Covid do Senado.

Com o presidente

Uma das reuniões do tal ´gabinete´ teria ocorrido no Palácio do Planalto, em setembro do ano passado, com o presidente Jair Bolsonaro.

Conterrânea

É citada a participação da médica endocrinologista Annelise Mota de Alencar Meneguesso, conselheira federal pelo estado da Paraíba.

Retrovisor

No ano passado, Annelise foi a companheira de chapa do empresário Artur Bolinha Almeida (PSL) na disputa pela Prefeitura de Campina Grande, chapa que culminou sendo impugnada pela justiça eleitoral, por alegado erro no período de desincompatibilização da profissional da medicina.

Tratamento

“Intitulado pelo presidente como ´Audiência com movimento ‘Médicos pela Vida’, o encontro reuniu diversos profissionais da saúde que, sem máscara e dentro de uma sala fechada, defenderam o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a covid-19 e o tratamento precoce. Houve quem levantasse, também, suspeitas sobre as vacinas”, assinalou o portal.

O que precede

O site reproduziu o que disse a médica campinense na oportunidade: “A gente falou aqui o nome de muitas drogas, mas a gente tem que sempre frisar que o atendimento é sempre mais importante do que droga A ou droga B. A gente não quer fazer apologia a nenhuma droga, mas a gente quer que o paciente tenha o direito de ser diagnosticado precocemente e ter seu tratamento instituído precocemente”.

Defesa

Em entrevista (recente) ao UOL, Annelise “não fomos (à citada reunião) pelo Conselho Federal de Medicina. Mas, na hora, em virtude do que estava sendo falado, uma vez que a transmissão foi pública, sentimos a obrigação de defender o parecer (04/2020) que defende a autonomia do médico de prescrever (ou não) o que achar necessário ao seu paciente”.

Inseparável

“Meu cargo como conselheira federal suplente é indissociável à minha pessoa, mas eu não estava pelo CFM. Estava como convidada do Movimento Médicos pela Vida”, acrescentou a endocrinologista.