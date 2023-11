“Fraudadores”

Em tom de desabafo, Faustino afirmou que “aqui nesta Casa lágrimas caíram, discursos foram proferidos indicando suposta injustiça na decisão (da cassação dos mandatos). Lágrimas indevidas; discursos vazios, que abraçaram os fraudadores e assim condenaram os legalmente eleitos”.

Pessimismo

Ele recordou que “teve vereador que me olhou aqui neste salão e me disse que era para esquecer porque (o processo) não iria dar em nada. E eu disse que estava praticamente convencido da impunidade, porque tinha padrinhos políticos fortes”.

´Daqui não saio´

Faustino disse que “buscarei imensamente honrar os 2.306 votos obtidos. E desde já, se é para honrá-los, outra não seria a posição, que não seja continuar nas trincheiras da oposição”.

Farpa

O vereador grifou uma indireta para o atual prefeito campinense (Bruno): “Campina certamente resistirá aos maus gestores. Eles passarão!”

Sem vergar

“E finalizo dizendo que tive um sonho, e ele está se concretizando agora. Bruno Faustino não se dobra nem se rende, e vai à luta”, arrematou.

O detalhe

Bruno Faustino fez três menções, em seu discurso, ao secretário executivo de Estado João Paulo Freire.

Dedicatória

De volta ao Legislativo campinense, Napoleão Maracajá (PT) destacou o “prazer sem dimensão de reencontrá-los. Quero dedicar este diploma ao povo de Campina Grande, especialmente aos que saíram num domingo de pandemia para fazer as suas escolhas”.

Demora

“Estou dividido entre dois sentimentos: um de gratidão, e o outro de tristeza, porque a justiça deixou para dizer quase três anos depois aquilo que a gente provou poucos dias depois das eleições. Mas fica um legado, de respeito às mulheres e às regras”, discorreu o novo edil.

Crença na…

Ainda segundo Napoleão, “ficou também uma lição: todo cidadão, quando se sentir prejudicado, deve procurar a lei, porque criamos uma narrativa, que é mais uma ideologia do que narrativa, de que a justiça não vale a pena”.

… Justiça

“(ouviu comentários) De que isto não vai dar em nada. E deu! Deu muita coisa; deu a devolução dos mandatos para aqueles que disputaram o jogo respeitando as regras; deu punição para aqueles que certamente acreditaram na impunidade”, registrou Maracajá.

Ação proativa

De acordo com o petista, Campina “vive, ao meu juízo, a mais profunda crise da sua história política, econômica e social, e esta Casa tem, se quiser ter, um papel muito importante no auxílio ao governo, desde que o governo tenha – que até aqui não demonstrou ter – humildade para ouvir. Esta Casa pode muito contribuir com a recuperação da crise que o nosso povo está submetido”.

Duas faces

“Não serei ortodoxo. Nunca fui nem pretendo. Tudo aquilo que for bom para Campina – e isto não é retórica, já provei no primeiro mandato – terá o meu voto. E tudo aquilo que for equivocado, terá a nossa voz altiva e contundente”, enfatizou Napoleão.

“Casta”

O novo vereador concluiu as suas palavras com uma conclamação: “Que a gente possa encurtar distâncias. Esta Casa não fala a linguagem do povo. E, às vezes, não é maldade, mas é a falta de sensibilidade de sentir o povo, ouvi-lo, estar próximo. Cria-se na classe política uma espécie de casta, e só a gente pode romper isto, desde que a gente queira e se proponha a isto. Nós precisamos sair destas quatro paredes”.

Agradecimentos

Último a falar, Márcio Melo (REP) disse que “não vim aqui hoje (ontem) para acusar, muito menos para me defender, mas sim para agradecer a Deus (…) É momento de agradecer (…) Agradeço ao meu primo Romero (Rodrigues), que sempre tem nos apoiado e estado junto conosco nos momentos mais difíceis”.

Sem retrovisor

“Temos que olhar para frente e correr atrás do tempo perdido. Só podemos fazer isto se a gente trabalhar, e muito, para honrar a confiança do povo”, acrescentou Márcio.

Apascentando

Ainda ontem, o vice-governador Lucas Ribeiro (Progressistas) se reuniu com a ´nova bancada´ de oposição.

Ele considerou que o encontro proporcionou um “diálogo produtivo com a nossa bancada”.

Eleição

Desde ontem – e até às 9 horas de hoje – estão abertas as inscrições para a eleição, que acontece nesta quinta-feira, dos dois cargos vagos na mesa diretora da Câmara campinense – 3ª vice-presidência e 1ª Secretaria, vacantes com o afastamento dos ex-edis Waldeny Santana e Carol Gomes.

Outro pleito

Também haverá eleição para ocupação dos cargos vagos nas comissões permanentes de Justiça e de Finanças.

Prego batido

O prefeito pessoense Cícero Lucena (PP) disse ontem que obteve da direção nacional do PDT – leia-se ministro Carlos Lupi – a garantia de que a legenda vai integrar a sua coligação na disputa pela reeleição, no ano que vem.

Ciranda

O Republicanos promoveu mais uma rodada de rodizio na Assembleia Legislativa: os titulares Danielle do Vale e Michel Henriques se afastaram do mandato para que os suplentes Silvia Benjamin e Alexandre de Zezé permaneçam mais um período na ´Casa de Epitácio Pessoa´.