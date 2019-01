Trégua para Bolsonaro

O detalhe

A denúncia contra a Pasta da Administração foi formulada pela empresa White Martins Gases Industriais; e contra a UEPB pela empresa Reforma Construções, Comércio e Indústria Ltda.

Migração

No ano passado ocorreram no Brasil 119.600 portabilidades (transferências) de planos de previdência complementar – um crescimento da ordem de 25% em comparação com 2017.

Tradução

Dito de outro jeito: R$ 21 bilhões e 900 milhões de reais trocaram de instituições financeiras.

Bola fora

A Aesa e a Defesa Civil de Campina Grande deveriam ter massificado, junto à população campinense, ontem, a iminência dos fortes ventos na cidade, que causaram apreensão, muitos prejuízos, mas felizmente sem vítimas.

Voto declarado

O deputado Manoel Ludgério (PSD) confirmou, ontem, que votará em Adriano Galdino (PSB) e Hervázio Bezerra (PSB) para presidente da Assembleia Legislativa no 1º e 2º biênios, respectivamente.

´Me dê motivos´

É preciso que o governo estadual ofereça uma explicação acerca do desgaste rápido do gramado do estádio ´O Amigão´ em Campina Grande, menos de 50 dias após a sua festiva inauguração.

Premissa

Evidentemente que a maior tragédia acerca da localidade de Brumadinho (MG) são as vidas ceifadas injustificadamente.

Monetização

Mas ontem o mercado já quantificou alguns números dessa ´reincidência´ de irresponsabilidade da Companhia Vale do Rio Doce: a empresa perdeu R$ 71 bilhões em seu valor de mercado; os fundos de pensão perderam R$ 16,5 bilhões; e o prejuízo das seguradoras é estimado em 4,5 bilhões de dólares.

A caminho

Os dejetos desse rompimento da barragem em Brumadinho só chegarão ao Rio São Francisco por volta do dia 15 de fevereiro.

Espera

O prefeito pessoense Luciano Cartaxo (PV) disse que ainda não formulou convite para que o vereador Marcus Vinícius (que está deixando o PSDB) se filie ao seu partido.

Recomposição

Luciano disse que ainda esta semana concluirá a reforma no seu secretariado, que no final de semana já teve o anúncio do retorno de Socorro Gadelha para a Secretaria de Habitação.