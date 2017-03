´Toma, esse menino é teu´

Em números

A presidente Ivonete Ludgério (PSD) esclareceu que com a alteração aprovada, o gasto anual do Ipsem com o Conselho Previdenciário cairá de R$ 208.800,00 para R$ 72 mil.

“Quem queria gastar o dinheiro do Ipsem é quem esteve por lá antes”, retrucou o vereador Ivan Batista (PSDB) acerca da farpa de Pimentel, que já foi conselheiro.

“É preciso se ter cuidado quando se faz esse tipo de acusação”, alertou.

Essa discussão foi o pano de fundo para a votação da mensagem integral, oriunda do Executivo, cuja essência é uma nova repactuação do passivo da PMCG perante o Ipsem.

A revista Época divulgou que consta da lista que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, entregou ao Supremo Tribunal Federal, com pedidos de investigação no âmbito da Operação Lava Jato, o presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro; o advogado Tiago Cedraz, filho do ministro (do TCU) Aroldo Cedraz, que esteve à frente do Tribunal por dois anos; e o ministro Vital do Rêgo, ex-senador pelo PMDB da Paraíba.

O PT na Paraíba já conta com sete chapas para disputar o diretório estadual.

O Processo de Eleição Direta (PED) começa no dia 9 de abril.

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, acolheu o parecer da Procuradoria Geral da República e determinou o arquivamento do inquérito 4041/PB, contra o ex-prefeito Veneziano (PMDB-CG).

“Desde a data de início da apuração dos fatos, seja no curso do inquérito policial, na origem, seja com as diligências efetivadas sob supervisão da Suprema Corte, não se logrou êxito em identificar liame subjetivo que pudesse indicar a participação do ex-prefeito, sob a perspectiva criminal, nas irregularidades apontadas”, em sua administração.

O presidente Michel Temer (PMDB) demonstrou, ontem, mais uma vez, que está determinado a aprovar, o quanto antes, a reforma previdenciária.

Ele se quedou às pressões da base aliada e anunciou a exclusão dos servidores estaduais e municipais do bojo da reforma.

Dito de outro jeito: caberá aos governadores e prefeitos a iniciativa de propor às Assembleias Legislativas (algo sinalizado há dias por APARTE) è as câmaras municipais as mudanças que considerarem inevitáveis e inadiáveis.

Na ´régua´ do presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), o gesto tira “70% da pressão” sobre os deputados.

“Vários Estados já providenciaram sua reformulação previdenciária. Seria uma relativa invasão de competência e não queremos neste momento levar adiante”, justificou Temer.