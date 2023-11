Tirou o ´quepe´ não bota mais

Volatilidade

O deputado estadual Júnior Araújo (PSB) e o prefeito de Cajazeiras, José Aldemir (PP), passaram uma ´borracha´ nas divergências políticas (e pessoais) e ontem anunciaram uma aliança para disputar a prefeitura de Cajazeiras no próximo ano.

Quem vai à disputa

José Aldemir – que está no segundo mandato, razão pela qual não poderá disputar a reeleição – apoiará Ana Emília Araújo, esposa de Júnior Araújo

Pacificação

“Chegamos à conclusão de que o interesse de Cajazeiras era o interesse justamente dessa união. A cidade não tem mais tempo a perder com divisões, com querelas, com picuinhas, com questões menores da política partidária”, justificou Júnior.

Sábado é dia de poesia

“… Fazer o riso tremer o medo/ Fazer o medo virar sorriso/ Fazer da noite dos Quatro Cantos/ Um dia branco feito domingo…” (Alceu Valença, que ontem – sinal dos tempos – foi anunciado como uma das atrações do carnaval do Recife em 2024).

Serviço

Nas telas

O governo do ex-presidente Michel Temer será o tema do próximo filme Bruno Barreto.

Em tempo

Ainda não foi anunciada a ´censura etária´.

Nas bases

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP) passa o final de semana na Paraíba tratando da política ´paroquial´.

Supressão

Sob o argumento de estimular a indústria nacional, o governo federal anunciou que vai acabar com alíquotas diferenciadas para 73 produtos químicos que estavam recebendo benefício fiscal.

Andar de cima

Os grandes bancos que atuam no Brasil – Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander – lucraram, juntos, R$ 25 bilhões 175 milhões no terceiro trimestre do ano.

No vácuo

Reforma tributária à parte, o Senado aprovou esta semana o projeto que estabelece a Lei Orgânica das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros.

Limitação

O texto, que depende da sanção do presidente Lula, restringe a participação política dos membros das corporações.