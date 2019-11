Tempo de (re) descoberta

Hora do…

Três faixas no velório do jornalista campinense William Monteiro, sábado último: “Amigo de uma vida” – Sílvia Almeida, ex-primeira dama do Estado.

… Adeus

“Dia minguante, amor eterno” – Cássio Cunha Lima; “Tu és a cara e a alma do meu filho (Cássio)” – Glória Cunha Lima, ex-primeira dama do Estado.

Ao lado

No voo de volta de Campina Grande para Brasília, dias atrás, o presidente Jair Bolsonaro teve como companhia o deputado federal Pedro Cunha Lima, presidente do PSDB/PB.

Da boca de…

“… Vamos acabar com o imposto mais cruel que existe no Brasil, o imposto sobre folha de pagamento. Você tira da informalidade. Você tem, de um lado, o ganho de produtividade do trabalho, o emprego, o salário e contribuições para a Previdência. (Se) Está todo mundo empregado, todo mundo pode pagar…” (ministro da Economia, Paulo Guedes).

Notificação

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, notificou dias atrás o deputado federal paraibano do PSL Julian Lemos, para que ele explique ofensas que fez aos advogados Karina Kufa e Admar Gonzaga.

Situando

Ambos atuam na defesa de Jair Bolsonaro e de parlamentares aliados ao presidente na crise com o PSL.

Começo

O ´marco zero´ da confusão é uma entrevista dos dois advogados, no mês passado, na qual eles denunciam negociatas nos diretórios do PSL em, pelo menos, quatro estados: São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul e Paraíba (presidido por Julian).

Origem

“São os locais de onde vêm essas denúncias. Acontece que essas denúncias chegam acompanhadas dos respectivos atos de nomeação”, disse Admar na ocasião.

´Arsenal´

Em entrevista ao jornal Valor Econômico (SP), Admar revelou dispor de quantidade suficiente de documentos para amparar abertura de auditoria investigativa: “Nós temos bastante, muito material que nos empolgou e nos deu a percepção, a percepção não, a certeza de que estamos no caminho certo. Já temos muitas confirmações”.