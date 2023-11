Estagnação

Ainda Lula: “Daqui a pouco desaparece porque talvez a vaidade, não tem estrutura psicológica para crescer. Aparece a meninada pintada de ouro e daqui a pouco desaparece. Aí aparece um menino de 17 anos e daqui a pouco ele está vendido. A gente não consegue mais criar. Há quantos anos que o Brasil não tem um ídolo de verdade?”

A volta

As mais recentes edições do Semanário Oficial de Campina Grande publicaram as (re) nomeações de vários ocupantes de cargos comissionados em algumas secretarias da PMCG.

´Batismo´

Será às 19 horas deste sábado, na sede da Associação Médica de Campina Grande, às margens do Açude Velho, a posse de Mirtes Waleska Sulpino como nova integrante da Academia de Letras de Campina Grande.

Lançamento…

O jornalista campinense Arquimedes de Castro vai lançar dia 16 próximo o livro “Media Training Político Digital para Vencedores”.

… Em breve

Conforme o autor, o trabalho pretende ser “uma referência essencial para políticos, profissionais de marketing e todos aqueles interessados em compreender o impacto das redes sociais na política moderna”.

Memórias telúricas

Por falar em livro, o agradecimento público ao vereador Olímpio Oliveira (UB-CG), que presenteou o colunista com uma preciosidade: um livro de crônicas alusivas a Campina Grande escrito por Cristiano Pimentel.

Reconhecimento

Como um assunto puxa outro, a Câmara campinense aprovou esta semana um projeto de Olímpio que torna o distrito de São José da Mata como “terra do pão doce”, devido à tradição do produto naquela localidade.

Sábado é dia de poesia

“Confessar, sem medo de mentir, que em você/ Encontrei inspiração para escrever/ Você é pessoa que nem eu, que sente amor/ Mas não sabe muito bem como vai dizer…” (grupo Roupa Nova).

Serviço

Lá atrás

Voltemos ao começo de agosto último. Foi protocolado (no referido período) no Poder Legislativo de Campina Grande um pedido de suplementação orçamentária, por parte do Poder Executivo, da ordem de R$ 13 milhões.

Prolongamento

O mês avançou e sucessivas manobras regimentais retardaram a votação, que acabou sendo concretizada porque parte da bancada governista e a presidência da Câmara encerram o acordo tácito com a oposição para a não apreciação da matéria.

Acerto prévio

O bloco oposicionista chegou a se reunir na residência de seu líder, Pimentel Filho (PSD), para ´fechar questão´ contra a mensagem – ou seja, todos votarem contra.

Via judicial

A oposição apontou descumprimento de normais regimentais e conseguiu, horas depois da sessão, uma liminar na Justiça para sustar os efeitos da votação contestada.