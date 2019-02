Será que ele está certo?

Intimidação

Em áudio divulgado numa rede social, Meira avisa que todos os comissionados serão fiscalizados: “Vou fazer um cordão de isolamento ao redor do trio só para ficarem os cargos comissionados. Então, por favor, divulguem e multipliquem. A gente vai filmar e eu vou contar quantos cargos comissionados foram até o evento”.

Segue o prefeito: “Eu sei que tem gente que não gosta de carnaval, mas minha noiva vai cantar, a minha futura esposa, Taty Dantas. Depois que ela cantar as músicas dela, está todo mundo liberado. Mas eu quero todo mundo a partir de meio-dia ao redor do trio”.

“Vou mandar alguém do ministério para conhecer vocês e replicar em outros municípios esse exemplo de gente guerreira, que fez da adversidade o sucesso. Vou dizer ao presidente que temos casos de êxito no Nordeste e que precisamos apoiá-los. A região já tem muita que gente que transforma a adversidade em sucesso”.

Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em encontro com cooperativas na cidade de Cabaceiras, no último final de semana.

O juiz Gustavo Lyra, diretor do Fórum Afonso Campos e titular da Vara das Execuções Penais de Campina Grande, é o entrevistado do programa ´Ideia Livre´ da TV Itararé, que a partir de hoje, com o fim do horário de verão, volta a ser exibido às 22h15, logo após o Jornal da Cultura, no canal 18.1 (HD) e pela internet no endereço eletrônico www.tvitarare.com.br

Nessa edição, participam como debatedores o defensor público Marcel Joffily de Souza; o advogado e professor Bruno Cadé; e o jornalista e advogado Francisco de Assis Costa.

Um ofício circular remetido pela presidência da seccional paraibana da OAB (Paulo Maia) às emissoras de rádio do Estado restringe a prerrogativa de convite aos advogados para participação na programação.

Os convites “devem ser eventuais (sem frequência)”, sublinha o documento.

O vereador campinense Galego do Leite (Podemos) – registrado como Joseildo Alves dos Santos – reafirmou que o bloco de oposição na Câmara campinense considera inconstitucional o projeto, aprovado na semana passada, que permite a terceirização de alguns serviços da competência do poder público municipal.