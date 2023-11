O que fazer

A higienização pode ser feita com pano seco, para remoção mecânica das bactérias e depois um pano molhado com álcool “isopropílico”, que é um produto que retira quase 100% das bactérias e também é um produto utilizado para limpar placa de celular.

Alerta

Não se deve usar outro tipo de álcool, acetona, alvejantes ou produtos à base de sabão.

Feiras

Outro estudo realizado pela Universidade do Arizona (EUA) mostrou que mais de 75% dos carrinhos de compras testaram positivo para bactérias fecais.

Escovas

Mesmo com os especialistas orientando que, para evitar que as escovas de dentes acumulem bactérias, é necessário um objeto que cubra as cerdas, o porta escova pode carregar milhares de bactérias que são nocivas à saúde.

Queridinho

O mesmo jornal publicou que um ministro que tem sido “constantemente elogiado” pelo presidente Lula é o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL).

´Nunca antes´

A membros do governo – sequenciou a publicação – Lula se mostra bem impressionado e avalia que Renan Filho é “o melhor ministro dos Transportes” que teve.

Interinidade

Ato do prefeito Bruno Cunha Lima designou, ontem, o jornalista Marcos Alfredo Alves, coordenador de Comunicação da PMCG, para responder de forma cumulativa (interinamente) pela chefia de gabinete da prefeitura.

Motivação

“É uma forma de homenagear um profissional respeitado em todo o Estado, com uma irretocável carreira firmada na ética e no compromisso de servir a Campina Grande e à Paraíba através de seu trabalho”, enfatizou o prefeito.

Poda

As Lojas Americanas, em seu processo de ´exorcismo´, já fechou 121 filiais este ano e pretende fechar outras 60 ainda em 2023.

´À francesa´

O ´G5´ – grupo de cinco vereadores que integram a base governista em Campina Grande – inviabilizou ontem a votação de um projeto do Executivo, mediante o esvaziamento do plenário da Câmara.

Retorno

Está formada maioria no Supremo Tribunal Federal – em julgamento ainda não concluído – para a reimplantação da pensão para ex-governadores paraibanos.

Preliminares

Desde a última terça-feira que policiais federais estavam coletando documentos no prédio da Secretaria de Saúde de Campina Grande.

Nas ruas

No dia de ontem, a PF oficializou a deflagração da Operação Salus, com o objetivo, conforme a assessoria do órgão, de “combater fraudes a licitação, superfaturamento de produtos e desvio de verbas públicas ocorridos na Secretaria de Saúde no final do ano de 2020, período da pandemia de Covid-19”.

O detalhe

Salus é “atributo principal dos inteiros, dos intactos e dos íntegros”.

Compras

A assessoria da Polícia Federal informou também que “houve superfaturamento médio de 111% na aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, sendo que alguns itens chegaram a ser reajustados em até 299% sem qualquer justificativa plausível, causando um prejuízo aos cofres públicos estimado em mais de R$ 340 mil”.