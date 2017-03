Romero muda de patamar

Depoimento

“Isso (caixa 2) sempre foi o modelo reinante no País e que veio até recentemente. Porque houve o impedimento e foi a partir de 2014 e 2015. Mas até então, sempre existiu. Desde a minha época, da época do meu pai, da minha época e também de Marcelo, de todos aqueles que foram executivos do grupo”.

Empresário Emílio Odebrecht, ontem, perante o juiz Sérgio Moro.

O detalhe

Ao se referir ao ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci, Emílio usou a expressão “nosso Palocci”.

Largada

De forma precoce, o ex-deputado Carlos Batinga, atual secretário de Mobilidade de João Pessoa, anunciou ontem, através das redes sociais, que está se lançando na disputa para retornar à Assembleia Legislativa.

Na tela

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, Marcos Procópio, é o entrevistado de hoje do programa ´Ideia Livre Politica & Economia´, que começa às 22 horas da TV Itararé – canal 18.1 (digital) e 19 (analógico) e na internet: www.tvitarare.com.br

Fala presidente

“Meu governo é um governo de reformas. Não vou desfrutar de nada, é para quem virá depois”.

Em recente entrevista.

´Golpe´

Ao discursar na solenidade de entrega do Eixo Leste da transposição, sexta-feira última, Ricardo Coutinho disse que a obra é “o mais duro golpe na praga politica do coronelismo político dentro do Semiárido”.

´Golpe II´

“Essa obra – prosseguiu – significa um golpe naqueles (coronéis) que historicamente, tanto os antigos quanto os modernos, tiveram a condição de construir poder em cima da necessidade básica do povo nordestino”.

Barganha

Ainda conforme o governador, “efetivamente, hoje eles (coronéis) perdem a maior parte desse poder. Essa obra significa o fim ou um duro golpe nesse processo de submissão, no qual o povo tinha que se submeter, muitas e muitas vezes, àqueles que tinham o poder em troca de uma ´carrada´ d´água”.

Desfaçatez

O ´pluriacusado´ ministro do Gabinete Civil, Eliseu Padilha, reassumiu ontem o cargo no Governo Temer e fez ´cara de paisagem´, sem responder (ou rebater) às acusações ´em quilo´ feitas contra a sua pessoa.

Declive

Os comerciantes que atuam no setor de água mineral já começam a prognosticar uma queda acentuada nas vendas, a partir do instante que as águas do Rio São Francisco predominarem na quantidade represada no açude de Boqueirão.