Rombo milionário

Consistência

CCL enfatizou que a ação em pauta, proposta pelo PSDB, é “viva, séria, com fundamentação”.

Ato falho

O ´tucano´ lamentou o recente comentário feito pelo senador licenciado Aécio Neves (PSDB-MG), que em conversa reservada (mas gravada), rotulou essa ação como uma iniciativa “para encher o saco do PT”.

Hesitante

Sobre o futuro da relação entre o PSDB e o Governo Temer, CCL disse na ´Campina FM´ que “é inegável que o partido vive um dilema”, oscilando entre as evidências em desfavor do presidente e a necessidade de atuar em favor do País, mantendo a governabilidade.

Sem delongas

Cássio informou que nesta 5ª feira a Executiva Nacional do PSDB vai se reunir para definir de vez um posicionamento.

“Essa decisão não pode demorar”, reforçou.

Guia condutor

Pessoalmente, o senador paraibano antecipou que “vou me balizar pelo voto” do relator do caso, ministro Herman Benjamin.

Na disputa

O promotor de Justiça de Defesa da Mulher da Promotoria de Justiça dos Direitos Difusos de Campina Grande, Clístenes Bezerra de Holanda, oficializou ontem a sua inscrição como candidato à eleição de escolha da lista tríplice destinada à nomeação do procurador-geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba para o biênio 2017-2019.

O detalhe

O período de inscrições segue até às 19h do dia 15 de junho.

A eleição ocorrerá no dia 29 de julho.

Antes tarde…

O procurador-geral de Justiça, Bertrand de Araújo Asfora, realizará às 15h de hoje, em Campina Grande, uma reunião com representantes do governo do Estado, do Poder Judiciário e promotores de Justiça para tratar do episódio ocorrido no último sábado no Centro Socioeducativo Lar do Garoto, em Lagoa Seca.

Fumaça

Há indicações de que os professores da UEPB poderão suspender a greve nesta quinta-feira, durante assembleia da categoria.

Índole

É da têmpera do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal e do presidente do TSE, emitir opiniões sobre tudo o que se apresenta à sua frente.

Passado

Mendes considera ´poeira´ da história o tempo (e a liturgia) no qual os magistrados, notadamente os do STF, só se pronunciavam através dos autos.

Transcrição

Na parte preliminar do julgamento de ontem no TSE, o ministro Herman Benjamin fez uso da ´incontinência verbal´ de Gilmar Mendes para lastrear parte de sua fundamentação.