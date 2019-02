Ritmos distintos

Convidados

Participam como debatedores os professores Thompson Mariz (ex-reitor da UFCG) e Napoleão Maracajá (Sintab), como também o empresário e engenheiro Alexandre Moura.

O detalhe

Ideia Livre começa às 21h15, logo após o Jornal da Cultura, no canal 18.1 ou pela internet: www.tvitarare.com.br

Da boca de…

“… Não ouvi o áudio e não tenho opinião formada quanto a isso. É preciso ter cautela ao se fazer um pré-julgamento ou julgamento…” (governador João Azevedo, ontem, sobre as gravações que envolvem alguns de seus auxiliares).

Ação…

O jornal ´Estadão´ publicou reportagem, no final de semana, informando que “como parte de uma estratégia” para combater a ação do que chama de ´clero progressista´, o governo federal recorrerá à relação diplomática com a Itália.

… Preventiva

O texto avança relatando que a equipe de auxiliares de Bolsonaro tentará convencer o governo italiano a interceder junto à Santa Sé para evitar ataques diretos à política ambiental e social do governo brasileiro durante o Sínodo sobre Amazônia, que será promovido pelo papa Francisco, em Roma, em outubro.

Reapareceu

O ex-senador Cássio (PSDB) comentou as denúncias que envolvem a Cruz Vermelha Brasileira e declarou que “tudo o que está sendo revelado é extremamente gravíssimo. O que se observa é a formação de uma quadrilha, uma gangue, uma organização criminosa que vem tirando do povo da Paraíba, da saúde, uma área tão essencial e importante, para enriquecimento ilícito, financiamento de campanha”.

Rigor

“O povo da Paraíba espera que haja uma apuração rápida e rigorosa, e que todos os responsáveis por essa roubalheira sejam punidos. Confio que o Ministério Público estadual, o federal, a Polícia Federal e o Judiciário irão agir, em conjunto, com muito rigor para desmantelar essa quadrilha que tomou conta do estado”, acrescentou CCL.

Comparativo

Um estudo produzido por técnicos do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostra que as despesas com saúde pública subiram de um 1,6% para 1,7% do PIB (produto interno bruto) entre os anos de 2007 e 2017.

Outro patamar

No mesmo período, as despesas previdenciárias subiram de 9,2% para 11,2% do PIB.