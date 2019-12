Ribeiro rumo à presidência

Na espera

Sobre a sua postura daqui por diante no Legislativo, Maia declarou que está aguardando o posicionamento do PSB sobre apoiar ou não o governo do Estado.

“O partido ainda não discutiu sobre ser oposição ou não”, frisou.

Caneta

O Diário Oficial do Estado publicou recentemente a exoneração de Lutero Henriques de Menezes Júnior – sobrinho do ex-secretário Fábio Maia – de um cargo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado.

Olho a olho

Em entrevista ao canal Globonews, o ex-presidente Michel Temer afirmou que todos os entendimentos entre o MDB e o PT foram realizados entre ele o ex-presidente Lula.

E na 1ª gestão do petista, também com o ex-superministro José Dirceu.

Pelotão

O TSE autorizou, ontem, a criação do 33º partido político do País.

Trata-se da Unidade Popular (UP).

Bandeiras

A nova legenda tem em sua base movimentos que atuam em defesa da moradia popular.

A UP propõe a nacionalização do sistema bancário, o controle social dos meios de produção e o fim do monopólio privado da terra.

QI

Parece que está embalada pela política a escolha para o cargo de diretor geral do Instituto Nacional do Semiárido (INSA), sediado em Campina Grande, apesar do recomendado perfil técnico que o cargo requer.

A indicação seria da ´cota´ do PP.

Nas férias

Secretario de Desenvolvimento Social da prefeitura pessoense – e o principal nome cogitado para ser o candidato a prefeito apoiado por Luciano Cartaxo -, Diego Tavares disse que a pauta política de seu agrupamento será aprofundada “entre o réveillon e o carnaval”.

Perfil

Pessoalmente, Tavares disse que os correligionários do prefeito de JP devem escolher “aquele que tenha o perfil para continuar o modelo de gestão atual”.

“Estamos unidos e fortes, sempre pensando em João Pessoa”, emendou.

Glosou o mote

Por um momento, Diego vestiu o figurino de prefeitável na entrevista.

Foi quando abordou a qualificação de ´imbatível´ para uma eventual candidatura em 2020 do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB).

Epílogo

“Imbatível para mim só Jesus Cristo. Na história da Paraíba sempre existiram os candidatos imbatíveis que acabaram saindo, como foram os casos de Tarcísio Burity, Wilson Braga, Cássio e Jose Maranhão. Agora acho que é o caso de Ricardo Coutinho. É um ciclo que se fecha”, discorreu Diego Tavares.