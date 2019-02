Retorno em alta temperatura

Comedimento

É quase sempre desaconselhável a emissão precipitada de juízo de valor sobre acontecimentos ainda nebulosos, como também é temerário julgar ou condenar uma vida inteira por eventual deslize.

Gargalo

Ao que parece, a parte da operação policial que envolveu o presidente da FIEP diz muito mais respeito à sua condição de dirigente da CNI do que à sua gestão na Federação paraibana.

Protagonista

O que é fato notório é o engajamento vigoroso e entusiasmado de ´Buega´ abraçando grandes causas da população paraibana, especialmente a questão hídrica, com particular preocupação com o futuro e a viabilidade econômica de Campina Grande.

Resgate

Recorde-se o ´arremate´ desta coluna no último dia 15: “Filas de pedidos de CPIs…”

Barreira

Quando a ´bola rolou pra valer´ este ano na Assembleia Legislativa, na sessão ordinária de ontem, a minoritária bancada de oposição constatou que a instalação da decantada ´CPI da Cruz Vermelha´ enfrenta uma artilharia em dois planos diferentes.

Falta uma

No 1º plano, a necessária 12ª assinatura de subscrição do pedido – número mínimo exigido pelo regimento interno da ALPB – virou um desafio quase intransponível, diante do não endosso dos deputados Felipe Leitão (DEM), Manoel Ludgério (PSD) e (provavelmente) Caio Roberto (PR).

Fila

Por outro lado, foram protocolados quatro pedidos de criação de CPIs por parte da bancada governista: sobre obras inacabadas, feminicídio, homofobia e ´indústria de multas´.

Rito

As normas internas da ALPB proíbem a instalação simultânea de mais de três CPIs.

Conforme a ordem cronológica, os pedidos de CPI que ultrapassam o ´teto´ de três ficam ´na fila´, à espera da conclusão de uma delas.

Gravidade

“A Paraíba precisa saber a verdade sobre as operações da Cruz Vermelha no Estado. Se não fosse tão grave, os deputados da base do governo não teriam apresentado quatro CPIs na Assembleia para impedir a instalação de uma Comissão que investigaria essa organização social. Tem muita coisa que ainda precisa ser esclarecida”, registrou a deputada Camila Toscano (PSDB).

Não pode declinar

Ao ocupar a tribuna, o deputado Raniery Paulino (MDB), líder do bloco oposicionista, ponderou que o Legislativo não poderia abrir mão de apurar as denúncias que envolvem a Cruz Vermelha – e resvalam para as três unidades de saúde do estado que ela administra – por duas razões fundamentais.