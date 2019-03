Resistência à fusão

Motivação

O próprio Ronaldo repetia com frequência a expressão “as circunstâncias presidem os fatos”.

Talvez esteja nesse conceito a opção pela locação.

Implacável

Como pano de fundo, o invisível e inexorável tempo, “esse inimigo voraz, esse escultor de deformidades, esse construtor de finitudes”, como proclamou dias atrás o presidente do TCE-PB, conselheiro Arnóbio Viana.

Pontuação

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, anunciou ontem que voltará a publicar os índices de produtividade de desembargadores e juízes de 1º grau.

Controversa

Essa medida já foi colocada em prática no passado e gerou muita controvérsia, devido ao fato de alguns magistrados considerarem que cada Vara e ou/ramo do direito tem o seu rito próprio de tramitação e de complexidade.

Desligamento

O executivo Arlindo Diniz Filho já não responde pela superintendência do Partage Shopping, em Campina Grande, ao cabo de mais de 20 anos de dedicação exclusiva ao empreendimento, começando pelos ´alicerces´ da construção.

Crédito

Diniz executou um trabalho pioneiro e dedicado, que tem o reconhecimento da cidade.

O ´capitão´

“Nenhum filho meu manda no governo, não existe isso”.

Presidente Jair Bolsonaro, ontem, em conversa com jornalistas.

Da boca de…

“… Não tenho o poder de patrulhar. Não é meu perfil nem tenho instrumento para isso…” (deputado Raniery Paulino, MDB, sobre a possibilidade de deputados oposicionistas migrarem para a base governista).

Repasses

O ex-executivo da OAS Mateus Coutinho de Sá revelou, em delação premiada, que um banco brasileiro (BVA) participou como intermediário do pagamento de propinas a políticos do PMDB/RJ, que totalizaram R$ 6,5 milhões.

Outras legendas

Ele também afirmou que o PV recebeu irregularmente R$ 700 mil.

Outro delator, Ramilton Lima Machado Júnior, afirmou que o PSC recebeu R$ 800 mil.

Não caiu bem

O deputado Efraim Filho (DEM-PB) declarou ao jornal ´Estadão´ que há grande resistência à proposta de fusão do Banco do Nordeste com o BNDES.