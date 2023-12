REP ´debreou´ com Romero

Dia histórico

Justificadamente, diga-se de passagem, uma expressiva representação da classe política paraibana, aliada do governador João Azevedo, compareceu ontem à apresentação do projeto da ´Ponte do Futuro´ – não seria mais conveniente ´Ponte para o futuro´? -, que vai interligar as cidades de Santa Rita, Cabedelo e Lucena.

A obra quando estiver concluída – prometida para o 1º semestre de 2026 (uma sinalização de que o governador deseja disputar as eleições para o Senado) – vai desafogar consideravelmente o tráfego na BR 230 em seus quilômetros iniciais (Cabedelo).