Relatoria do barulho

Metamorfose

É o caso da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que modificou o seu entendimento no tocante às greves de longa duração de servidores públicos.

Como era

Anteriormente, prevalecia a interpretação de que metade dos dias parados deveria ser descontada.

A outra deveria ser compensada.

Subtração

Em recente julgamento de um caso envolvendo a USP (Universidade de São Paulo), a maioria dos ministros do TST decidiu que todo período de paralisação deve ser abatido dos vencimentos dos grevistas – se forem servidores contratados pelo regime celetista.

Sofisticação

O Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital está em vias de lançar o ´DTV Play´, que na prática significa oferecer ao telespectador da TV aberta alterativas de interatividade e a possibilidade de assistir os programas de qualquer emissora no momento que entender conveniente, aproximando-se, por conseguinte, do que é ofertado na TV paga (por assinatura).

Elevação

A Energisa informou que nos estados nos quais executa a distribuição de energia elétrica houve, em janeiro último, um crescimento do consumo da ordem de 7% em comparação com o mesmo período de 2018.

Foi o melhor desempenho desde 2013.

O detalhe

Dois fatores podem explicar individual ou conjuntamente esse crescimento: o aumento do calor (que amplia o uso de equipamentos de refrigeração) e/ou o reaquecimento da atividade econômica.

Banho de povo

O senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB) participou do desfile do bloco ´Ferro Folia´, sábado último, em Campina Grande, ao lado da suplente de deputada e esposa Ana Claudia.

Da boca de…

“… Lembrem-se que telefone era meio de luxo. Privatizamos e todo mundo hoje tem telefone. É progresso para todo mundo…” (ministro Paulo Guedes, da Economia, ao defender o programa de privatizações do governo federal).

Azulão

Foi publicado, dias atrás, o balanço de 2018 das cooperativas do sistema Sicoob.

O lucro, que na linguagem das cooperativas atende pelo nome de ´sobras líquidas´, foi de R$ 3 bilhões 121 milhões (computando-se as unidades que formam o sistema em todo País).

O detalhe

No final de 2018, o sistema Sicoob tinha 4,4 milhões de cooperados e 2,9 mil pontos de atendimento.