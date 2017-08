Recuo inconsequente

Ofensa

Barroso emendou: “Sou solidário à magistratura, mas também sou solidário às pessoas que se sentiriam ofendidas com uma pretensão de aumento do ´andar de cima´. A gente não tem como ceder diante da dura realidade dos fatos”.

Repasse

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Walton Alencar Rodrigues, denunciou que houve uma transferência de “centenas de milhões de reais do BNDES para seu fundo de pensão, de forma absolutamente criminosa, inconstitucional e ilegal”.

Rubor

“Cito especificamente o BNDES, cujos 5 mil empregados que receberem 16 salários por ano, fazem-no em valores que fariam corar qualquer pessoa dotada de bom senso”, destacou Walton.

Desequilíbrio

O ministro do TCU acrescentou: “Indago com que moral ou fundamento pode um bancário da estrutura ordinária de uma empresa estatal ganhar mais do que um ministro do (Supremo Tribunal Federal), digo, várias vezes o subsídio de um ministro do STF, ou plúrimas (muitas) vezes o que ganha o seu congênere na iniciativa privada.”

Trava

O jornal Folha de São Paulo informou, no final de semana, que o governo avalia congelar o salário do funcionalismo federal em 2018.

Jampa

O esboço da programação de Lula aqui na Paraíba prevê a sua chegada no dia 26 (sábado) a João Pessoa, onde será homenageado pela UFPB.

Na Serra

No dia seguinte, às 10h da manhã, um ato público em Campina Grande, com posterior deslocamento para Currais Novos (RN).

Sacolejo

O deputado estadual Jeová Campos (PSB) pediu uma postura mais aguerrida da bancada federal paraibana contra a iminente desativação de várias zonas eleitorais no Estado: “Não fiquem calados. Vocês são eleitos para representar o povo”.

Conta-gotas

Recente edição do jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria sobre a obra da transposição do Rio São Francisco, assinalando que cinco meses após a inauguração do Eixo Leste as águas não chegaram na quantidade esperada ao principal ponto de recebimento na Paraíba: o açude Epitácio Pessoa, no município de Boqueirão.