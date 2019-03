Recaída do ´Sincericiro´

Despiste

Contou com que comprou um aparelho celular no Rio e um chip apenas para o agendamento do encontro no qual recebeu o dinheiro de Michele Louzada Cardoso, ligada à referida OS.

´Continência´

Ainda segundo Leandro, quando do retorno do Rio procurou a secretária para relatar que toda a missão havia sido executada.

Na tela

Os eventos turísticos de Campina – especialmente carnavalescos, juninos e natalinos – são os temas do programa ´Ideia Livre´ de hoje na TV Itararé (canal 18.1);

Convidados

A entrevistada é a secretária de Desenvolvimento Econômico da PMCG, Rosália Lucas.

Participam como debatedores o empresário Divaildo Júnior (presidente do SindCampina); o jornalista do setor de turismo Romero Rodrigues; e o publicitário Emerson Saraiva.

Incontinência…

O ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) havia prometido só se pronunciar acerca do Governo Bolsonaro após os 100 dias iniciais da nova gestão. Mas não se aguentou.

… Verbal

Ele comentou ontem que vai pensar “100 vezes” antes de tomar a decisão de concorrer à sucessão presidencial de 2020.

Incógnita

“Sabe lá o que vai acontecer com o Brasil. Estou muito angustiado, muito preocupado e acho que preciso ter a liberdade de uma não conveniência de candidatura para ajudar os jovens, principalmente, a entender o que está acontecendo”, assinalou.

Artilharia

Ele chamou os integrantes do governo de “bando de boçais” e de “canalhas”.

“Minha angústia maior hoje é a precocidade disso”, enfatizou.

Inconsequência

“Botaram um garoto de 13 anos, adolescente, tuiteiro, para governar o país”, ironizou.

Mudando o foco

Conforme o ex-ministro, “o que o governo tem feito é aproveitado essa leviandade da imprensa, que não creio que seja de má-fé, é uma coisa dos tempos modernos, em que tudo é descartável, tudo é irrelevante, e vive distraindo vocês com esses papos-furados aí. Vai tomar conta de Zé de Abreu uma altura dessa? Zé de Abreu, eu o conheci fanático do PSDB”.