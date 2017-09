Recados à UEPB

Quantitativos

O magistrado destacou os números expressivos da Justiça do Trabalho: 4 mil juízes, que julgaram no ano passado cerca de 3 milhões de processos.

Enxurrada

Só no TST, a média é de 250 mil a 300 mil ações por ano, número que representa, comparativamente, mil vezes mais que o volume registrado na Itália, por exemplo, conforme destacou Gandra à Radiobras.

Da boca de…

“… O presidente da República não é o tutor da conduta de seus assessores…” (advogado Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, que defende Temer, ontem, no Supremo Tribunal Federal, sobre o ex-assessor palaciano, Rodrigo Loures, flagrado com uma mala contendo 200 mil reais).

Na Serra

Ricardo Coutinho (PSB) esteve ontem em Campina Grande para anunciar o edital de licitação para a renovação do gramado do estádio ´O Amigão´, modernização do sistema de drenagem e recuperação da rede elétrica na parte próxima ao campo de jogo, investimento orçado em R$ 1,9 milhão.

Sol ardente

Além de confirmar a manutenção do programa ´Gol de Placa´ no ano que vem, o governador concedeu uma longa e improvisada entrevista no próprio gramado do ´Amigão´, em pleno sol da manhã.

Um resumo de suas declarações é o que segue.

Acomodação

(como encaixaria o PMDB na chapa majoritária do seu grupo em 2018) “Eu não sei, e se soubesse não poderia dizer agora, teria que esperar as coisas acontecerem.

Cenário 2018

“Tem muita água por rolar ainda debaixo dessa ponte. As eleições de 2018 não vão se dar simplesmente com os candidatos circulando para cima e para baixo, mas sim sobre a trajetória, trabalho, visão, conhecimento e postura ética. Gente que tenha história e estatura.

Críticas

(do prefeito Luciano Cartaxo) “Quem não tem trabalho verdadeiro para mostrar, fica arrodeando e procurando coisas para se colocar, e não consegue.

Paralelo

“Se eu tivesse seguido aqui no Estado a terapia que os meus adversários apoiam lá em Brasília, a Paraíba tinha quebrado.

UEPB

“Lutei muito por uma coisa chamada autonomia, que significa não ter tutela e andar com as próprias pernas, quando você tem capacidade para isso. Saímos de R$ 186 milhões de repasses em 2010 para R$ 317 milhões em 2016. É um salto enorme.