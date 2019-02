Rápido no ´gatilho´

Situando

Ludgério declarou que não apoiaria a instalação da CPI porque o relatório final da comissão teria como destino o Ministério Público, que já está à frente das investigações atinentes à Cruz Vermelha.

´Filho prodígio´

O PSL tem se mostrado pródigo em criar problemas para o Governo Bolsonaro, que já coleciona uma série de ´trapalhadas´ – para utilizar uma palavra suave.

´Fanta´

A história que tomou conta da semana em curso remonta ao período eleitoral passado.

Domingo último, o jornal Folha de São Paulo divulgou que ​o grupo do atual presidente do partido, deputado federal Luciano Bivar (atual 2º vice-presidente da Câmara Federal), “criou uma candidata laranja em Pernambuco” que recebeu do partido R$ 400 mil de dinheiro público.

Pingou

Maria de Lourdes Paixão, 68 anos, teve apenas 274 votos para a deputação federal, apesar de ter sido a terceira maior beneficiária com verbas do PSL em todo Brasil.

Reta final

A prestação de contas da ex-candidata à Justiça Eleitoral mostra que ela gastou 95% do dinheiro (R$ 400 mil) em uma gráfica, mesmo tendo recebido o dinheiro dia 3 de outubro (a eleição ocorreu no dia 7).

Impressos

Foram 9 milhões de santinhos e cerca de 1,7 milhão de adesivos. Ela informou que contratou quatro pessoas para essa distribuição.

A jato

A ´missão´ do quarteto teria sido distribuir, só de santinhos, 750 mil unidades por dia -​ mais especificamente, sete panfletos por segundo, no caso de trabalharem 24 horas ininterruptas – relata o jornal.

´Fantasma´

A gráfica documentada junto ao TSE não foi localizada nos endereços mencionados na nota fiscal anexada e na Receita Federal.

Tilintar

Mesmo assim, teve receitas advindas do Fundo Eleitoral de R$ 1,5 milhão no pleito do ano passado.

Dono do cofre

Adicione-se a essa (eufemismo) história mal contada o fato de o PSL ter sido comandado, no pleito do ano passado, pelo advogado Gustavo Bebianno (vice-presidente do partido), atual secretário-geral da Presidência da República.

Coube a ele liberar os recursos de destino obscuro.

´Pilatos´

“O presidente pertence ao PSL, mas isso não tem nada a ver com a campanha dele. Então é problema do partido. O partido que se explique”, comentou o vice-presidente da República general Hamilton Morão.

Formalidade

“A minha parte está feita com perfeição. As contas foram aprovadas pelo TSE”, argumentou Bebianno.

Na origem

Ainda segundo ele, “a escolha dos candidatos, a disponibilização das legendas para candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador e governador é de responsabilidade de cada estado”.

Precedente

No começo deste mês, a ´Folha´ havia noticiado que o ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), deputado federal mais votado em Minas Gerais, patrocinou um esquema de quatro candidaturas laranjas no estado, abastecidas com verba pública do PSL.