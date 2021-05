Quantas vacinas o mundo precisa?

No ponto

Esse orçamento ´secreto´ significa recursos que deveriam ser aplicados com base no planejamento técnico de cada ministério, mas foram convertidos em ´emendas parlamentares´ adicionais, sendo por conseguinte um instrumento de barganha.

O detalhe

Valor total nada desprezível: R$ 3 bilhões no ano em curso.

Recidiva

Coube ao vereador Rubens Nascimento (DEM) retomar na Câmara de Campina Grande, na sessão de ontem, a discussão sobre o projeto referente à previdência municipal – aquele aprovado em segundos.

Vem aí

O edil também antecipou que será enviada, em breve, uma reforma previdenciária para apreciação do Legislativo.

Ataque

Segue o resumo de suas declarações.

“Atacaram e provocaram de forma muito incisiva a atuação do nosso parlamento.

Singelo

“(o projeto votado) Fazia referência a uma legislação de 2010 (…) Fiz uma leitura rápida da legislação que se fazia referência. E observando, como operador de direito, como a coisa se dava de forma tão simples; como o PL (projeto de lei complementar) se colocava de uma forma tão simples para regularizar um inciso que já deveria ter sido regularizado, ainda na época de 2019.

“Intenção”

“Tinha (o projeto) apenas a pretensão de fazer uma alteração no inciso V do artigo 34 da Lei Complementar 45 de 2010, que esta lei dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do município.

Carão…

“É muito curioso que quando um representante desta Casa sobe à tribuna para defender o Legislativo, os senhores e senhoras não estão sequer prestando atenção na defesa que se faz.

… Público

“É muito curioso observar o movimento dos senhores, quando na verdade essa pauta deveria ter sido trazida por cada um de vocês, defendendo o que vossas senhorias fazem.

´Tão nem aí´

“Por isso, digo e repito: não estou nessa tribuna defendendo os senhores de forma individual, porque me parece que, para alguns, nem precisa de defesa ou que tenham que se defender, mostrando distanciamento do julgamento popular ou com as provocações externadas pela imprensa como um trabalho que é coletivo.

Defesa pessoal

“Estou (aqui) defendendo o que votei, que compreendi, porque numa das colunas postadas (e provocadas) em relação ao que fizemos, chegou-se a colocar – e ai eu achei de uma forma muito desnecessária, no aspecto de estar representando a comunidade evangélica -; se utilizaram do versículo do Evangelho de Lucas: “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem”. E acrescentando, colocando ´nem o que votam´.

Calúnia

“É generalizar, como se fôssemos ignorantes, paus mandados de matérias que, nessa repercussão caluniosa, chega um dos integrantes do sindicato (Sintab) generalizando e chamando esta Casa como se fosse um ´puxadinho do Executivo´ (…) O que fazemos é discutir políticas públicas.

Mudança à vista

“Vamos discutir a lei que trará uma reforma na previdência municipal, que está sendo discutida no Ipsem e certamente chegará nesta Casa. E certamente será fruto de audiências públicas e de emendas.

Erro de 2019

“A (o) PL é um instrumento muito simples, não trouxe nenhuma proposta de reestrutura da previdência municipal, apenas uma adequação. A legislação trazida no ano de 2019 esqueceu de alterar obrigatoriamente o inciso V; fez a alteração do inciso IV.

Consenso

“Quero prestar uma solidariedade coletiva. A matéria foi votada porque não havia entendimentos contrários. Houve a compreensão das intenções jurídicas. Matéria simples, que acabou num grande tumulto.