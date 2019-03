Quando o silêncio faz falta

Inconsolável

Com quem conversa, o petista sempre afirma que não se conforma com a morte do neto Arthur, de 7 anos, vítima de meningite.

Vale tudo

“Um amigo que o visita regularmente disse à coluna que o ex-presidente está descrente. Lula é católico. Montou um altar com imagens de santos dentro da cela. No pequeno espaço colocou um buda, um orixá, um crucifixo”, relata a publicação.

´Tô fora´

O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP) já disse ´não´ à sondagem para ser o relator na Câmara Federal da reforma previdenciária.

Na ´agulha´

A Procuradoria Geral da República apresentará mais uma denúncia contra o deputado (e ex-senador) Aécio Neves (PSDB-MG).

´Pole´

A ministra Rosa Weber é a integrante do Supremo Tribunal Federal que mais recebe correspondências.

Tiro fatal

A decisão do Tribunal de Contas do Estado, ontem, de reprovar a prestação de contas do ano de 2013 da Cruz Vermelha Brasileira (gestão do Hospital de Trauma de Joao Pessoa) e determinar que o seu responsável devolva R$ 8,9 milhões aos cofres públicos, foi praticamente o ´tiro de misericórdia´ para a entidade, cujo contrato com o Estado vencerá em junho próximo.

Sem prolongar

O deputado (e prefeitável, para a direção do PCdoB/CG) Inácio Falcão deseja que a candidatura de oposição na sucessão campinense de 2020 seja escolhido ainda este ano.

Aposta

“Acredito que em 2019 vamos definir de fato e de direito o candidato”, prognosticou.

Premissas

Para o parlamentar, três condições são indispensáveis: ser bem votado na cidade; ter perfil; e passar pelo crivo de uma pesquisa de opinião pública.

Auscultação

“Nós precisamos ouvir a sociedade para enxergar o rumo que ela quer”, acrescentou Inácio em entrevista.

Em gestação

Entre algumas lideranças do PSDB já se cogita a trocado do nome do partido até o final deste ano.