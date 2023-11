Regra

O texto da reforma estabelece que a arrecadação do ICMS entre 2024 e 2028 servirá de base para a distribuição de parte da arrecadação do IBS (imposto estadual criado pela reforma) entre 2029 e 2077.

Limite

A Fazenda, no entanto, aponta que há uma trava que determina a redução do imposto, caso a carga pós-reforma exceda a média de 2012 a 2021.

Livre…

O ministério destaca ainda, conforme o canal de notícias CNN Brasil, que a reforma garante autonomia para que os estados fixem sua alíquota do IBS abaixo ou acima da alíquota de referência.

… Arbítrio

Se o estado julgar que sua arrecadação entre 2024 a 2028 não reflete sua participação histórica na arrecadação do ICMS, ele pode elevá-la.

No plenário

Os quatro novos vereadores campinenses – Márcio Melo (REP), Bruno Faustino (PTB), Napoleão Maracajá (Rede) e ´Dra. Carla (PTB), partidos de origem –deverão ser empossados na sessão de hoje do Legislativo.

Bolsa de…

Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski é um dos nomes cotados para assumir o Ministério da Justiça, com a iminente ida do atual titular Flávio Dino para o STF.

… Apostas

Especula-se também o nome da ex-senadora Simone Tebet (MDB-MS), atual ministra do Planejamento, para suceder Flávio Dino.

Rodada dupla

O prefeito Bruno Cunha Lima reuniu o seu secretariado, no final de semana passado, para “alinhar algumas prioridades”.

No próximo sábado haverá outra reunião.

No mercado

O prédio onde por muitos anos funcionou a Escola Técnica Redentorista, no bairro de Bodocongó, em Campina Grande, está colocado à venda.

Multinacional

A Amazon é a nova parceira do site de notícias ParaibaOnline.

Em breve mais informações no site sobre o assunto.

Piscar de olhos

Durou menos de 1 minuto a sessão ordinária de ontem do Poder Legislativo de Campina Grande.

O detalhe

O presidente Marinaldo Cardoso (REP) abonou a ausência de todos os faltosos.

Regresso

O governador João Azevedo (PSB) agendou uma nova visita à cidade de Pocinhos para a próxima segunda-feira.

Subir o…

“Teremos um grande salto. Primeiro, porque 80% do custo do chamado Custo Brasil reside no sistema tributário. Se olhar para o próprio Supremo Tribunal Federal, a maior parte do litígio está na questão tributária. E todos nós pagamos esse custo, né?