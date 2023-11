O detalhe

Esse é o segundo pior resultado desde o início do evento promocional, em 2010.

Não vai rolar

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), 1º vice-presidente do Senado, disse ao jornal O Globo que não dá tempo de votar as indicações do presidente Lula para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e para o Supremo Tribunal Federal (STF) neste ano, mesmo que sejam enviadas nas próximas semanas.

Prioridades

Com as votações da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), o calendário é curto.

Reincidência

Jair Bolsonaro adubou novamente, no final de semana, as ilações acerca do processo eleitoral brasileiro, como também realimentou os ataques ao Supremo Tribunal Federal.

Leia alguns de suas cutucadas.

´Ex mais querido´

“Ninguém entende o que aconteceu em outubro do ano passado. Se eu sou o ex mais querido do Brasil, não sou ex por causa do povo. A grande maioria do povo está conosco. Isso que aconteceu, dispenso palavras. Vocês bem sabem quem interferiu e quem decidiu nas eleições. Repito, quem decidiu não foi o povo. O povo não foi respeitado.

“Podre”

“Os fatos dessa semana, ocorridos entre dois poderes em Brasília, bem demonstram o quão podre é este sistema”.

Túnel do…

Padre Egídio de Carvalho, ex-coordenador do (programa estadual) Projeto Prato Cheio, em abril de 2021, quando lançava em Campina Grande o referido projeto:

… Tempo

“O que mais me chamou atenção era a pergunta deles (beneficiários), se iriam ter todos os dias, ou é só hoje. Aquilo mostra que aquelas pessoas que ali estavam não tinham esperança de comer todos os dias”.