´Fórmula´

O conselheiro André Carlo Torre, do Tribunal de Contas da Paraíba, esclareceu à Coluna que o cálculo do percentual de comprometimento das receitas municipais com os gastos com pessoal toma por passe os 12 meses imediatamente anteriores, para efeito de emissão de certidões.

O detalhe

No caso do balanço anual, são considerados os 12 meses do ano civil ´clássico´ – de janeiro a dezembro.

´Carimbado´

O governador João Azevedo (PSB) confirmou ontem que o vice-prefeito Léo Bezerra (PSB) será mantido na chapa à reeleição do prefeito pessoense Cícero Lucena (PP).

Recusadas

O Tribunal de Contas da Paraíba reprovou, dias atrás, a prestação de contas da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, relativas ao exercício de 2021, sob a responsabilidade do então gestor, Tibério Limeira, a quem foi imputada a quantia de R$ 4.195.975,00.

´Fantasmas´

Motivo da desaprovação: “Despesas não comprovadas com benefícios sociais do programa Cartão Alimentação, em razão de pessoas falecidas, oriundas de estados vizinhos e outras portadoras de CPFs não identificados”.

Diário Oficial

Com o ´aval´ do deputado federal Ruy Carneiro (Podemos), André Coelho é o novo diretor administrativo do Hospital Universitário Lauro Wanderley, em João Pessoa.

´Descascada´

O deputado federal Gervásio Maia, presidente do PSB na Paraíba, praticamente dinamitou a possibilidade de eventualmente apoiar a candidatura do deputado Romero Rodrigues (Podemos) a prefeito de Campina Grande, atribuindo o seu posicionamento ao ´murismo´ do ex-prefeito.

´Valorizar o passe´

“Este movimento de Romero é manjado. Ele faz isso sempre, para se valorizar dentro do grupo dele. Ele fica fazendo essa movimentação para lá na frente saber o que vai fazer, onde está melhor. E a política não pode ser trabalhada desta forma”, bradou Maia.

Quer distância

“A política não tem espaço para murista! Tem que ser feita com clareza, demonstrando o que o você quer, quais são as suas posições, o que você pensa. Política tem que dizer de que lado ele está”, detonou adicionalmente Gervásio, para reforçar em seguida: “Não acredito, nunca torci e não vou torcer. E espero que ele (Romero) fique por lá”.

Gente ´de casa´

Ainda conforme o socialista, “quem tem um nove arrojado como o de Jhony (Bezerra, secretário de Saúde do Estado); que tem um projeto idealizado como nós temos, com o governador, tem que apostar em integrantes de casa. Eu vou continuar apostando em Jhony”.