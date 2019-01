Projeto ´flex´

Como está

Na atualidade, 55% de tudo que se arrecada no país vão para a União.

25% são destinados aos estados e os governos municipais recebem 20%.

Lema

Descontraidamente, o ministro até invocou um slogan eleitoral do presidente Jair Bolsonaro: “Mais Brasil e menos Brasília”.

´Tudo junto´

Ainda na conversa, o titular da Pasta da Economia disse aos prefeitos que todos os servidores públicos serão incluídos na reforma da Previdência, inclusive os militares.

Piso

A proposta da reforma – a ser remetida ao Congresso Nacional na 3ª semana de fevereiro – deverá propor uma idade mínima para aposentadoria de 57 anos para as mulheres e 62 anos para os homens.

Dois caminhos

Paulo Guedes ainda comentou com os prefeitos que o governo oscila entre duas propostas de reforma tributária: implantação do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) ou a criação de um imposto único sobre movimentação financeira.

Epílogo

No dia de ontem ocorreu a última sessão plenária do Tribunal de Justiça da Paraíba sob a presidência do desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Amortecedor

As refregas colecionadas desde o processo eleitoral que o levou ao cargo – que desembocaram no Supremo Tribunal Federal – foram ´desidratadas´ em função do tempo e/ou na perspectiva de uma repactuação interna que permita uma razoável e civilizada convivência.

Afago

“Em todo este período, apesar das divergências e dos problemas enfrentados por Vossa Excelência, houve sempre a dedicação para que tudo fosse resolvido em prol do Judiciário”, registrou o desembargador Leandro dos Santos.

Enfático

Protagonista de um reposicionamento interno que foi decisivo para a nova correlação de forças no TJPB, o desembargador Romero Marcelo da Fonseca afirmou na sessão que Joás “atravessou o seu mandato com galhardia e altivez, sem se curvar a nada, sem arredar o pé daquilo que entendia como prerrogativas do nosso Poder, o que reputo como sendo da maior importância”.

Sem flexão

“Enfrentei muitas lutas e nunca me curvei. Sinto-me vitorioso nesta missão que recebi e abracei. Respeitei a todos, indubitavelmente. Investi em transparência, tecnologia e na autonomia do Judiciário frente aos demais Poderes. Abrimos caminho para que as próximas gestões possam continuar um trabalho harmônico”, verbalizou o presidente que deixa o cargo.