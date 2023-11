Boa noticia

Tudo caminha para uma nova redução no preço da gasolina ao longo dos próximos dias, conforme o sensível mercado mundial dos combustíveis.

PIB

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na Paraíba vai divulgar, nesta sexta-feira, os últimos resultados do Produto Interno Bruto no Estado.

O detalhe

O evento será às 12 horas no auditório da Cinep, em Jaguaribe.

Prudência

A data fixada pela justiça eleitoral em Campina Grande para a retotalização dos votos para vereador no pleito de 2020 – dia 24 próximo, no Fórum Eleitoral – indica comedimento: um prazo razoável para a eventual apresentação e apreciação de recursos por parte dos quatro vereadores que deverão perder o mandato.

Diferenciação

Igualmente é oportuno frisar que o Tribunal Regional Eleitoral teve entendimentos distintos sobre as situações do vereadores do União Brasil (Waldeny Santana e Dinho) – decisões unânimes (7 a 0) pelas cassações -, e dos edis do Pros (Carol Gomes e ´Rui da Ceasa´), com a Corte dividida sobre a supressão do mandato: 4 votos a 3.

Da boca de…

“… O sentimento na cidade é de oposição. Agora, é legítimo que se tenha mais de uma candidatura de oposição…” (deputado Ruy Carneiro, prefeitável pessoense).

Concessão

Ato do prefeito Bruno Cunha Lima, publicado no Semanário Oficial do Município de Campina Grande, permite que os veículos que prestam serviço de transporte remunerado de passageiros (por aplicativo) usem a faixa reservada aos ônibus, na avenida Floriano Peixoto, para o embarque e desembarque de passageiros.

Interino

O advogado Floriano de Paula Brito Júnior está respondendo interinamente pela presidência do Ipsem (Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campina Grande), diante do afastamento por alguns dias do titular do cargo, Antonio Hermano de Oliveira.

Passos dados

Avançou esta semana o processo licitatório para a revitalização da área onde existia o Cine Capitólio, no centro de Campina Grande.

Preparativos

A direção estadual do União Brasil – leia-se senador Efraim Filho – já toma as providências para a solenidade (em breve) de filiação ao partido do prefeito Bruno Cunha Lima.