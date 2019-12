Práticas insepultas

Preliminar

É claro que o que veio à tona, consubstanciado numa decisão acachapante do desembargador Ricardo Vital de Almeida, ainda carece do devido e necessário contraditório.

Matéria-prima

Mas a riqueza de informações e de detalhes sugere um razoável grau de sustentação ao que foi dito (e gravado) pelos protagonistas dessa página negra de nossa história.

Síntese

“Crimes de relevo, que subtraem dinheiro da saúde e da educação de forma perniciosa, trazendo vultoso prejuízo a toda a sociedade paraibana”, sublinhou o desembargador.

Serviços vitais

Tudo isso é ainda mais grave e doloroso porque os núcleos dessas ´tenebrosas transações´, para invocar o verso famoso do compositor Chico Buarque, são as áreas de saúde e educação, que constituem, ao mesmo tempo, fraturas expostas em termos de carência de investimentos e de qualidade, ainda mais no âmbito do serviço público.

Mancha

Igualmente choca e entristece essa apuração devido à trajetória pessoal e política do ex-governador Ricardo Coutinho.

Estandarte

Ele é um dos símbolos e a referência estadual de uma geração de militantes e sindicalistas que “queriam mudar o mundo”, no verso marcante do inesquecível compositor Cazuza.

Indícios

É fato que há alguns meses já havia no ar e nas movimentações do Ministério Público um ´encontro marcado´ com o ex-governador por conta dos contratos que firmou com OSs (organizações sociais), a partir da apuração do MP do Rio de Janeiro.

Mas a dimensão dessas relações ´incestuosas´ impressionou.

A domicílio

As modalidades de captação de recursos clandestinos relatadas no despacho do desembargador – entrega de caixas de papelão repletas de dinheiro na residência oficial do governador – chegam a chocar em alguns momentos.

Duto

Dos autos do processo consta a impressionante estimativa de recursos desviados da ordem de R$ 134 milhões, que teriam sido destinados predominantemente para custear apoios políticos nos processos eleitorais de 2010, 2014 e 2018, assim como os pleitos municipais (pelo menos em João Pessoa) de 2012 e 2016).

Excludentes

A nota divulgada por Ricardo Coutinho após a decretação de sua prisão pondera que “jamais seria possível um Estado ser governado por uma associação criminosa e ter vivenciado os investimentos e avanços nas obras e políticas sociais nunca antes registrados”.

Criminalização

“Lamento que a Paraíba esteja presenciando o seu maior período de desenvolvimento e elevação da autoestima ser totalmente criminalizado”, adendou RC.