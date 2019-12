PP/CG já ´opera´ para 2020

De todo jeito

O ´V´ declarou ainda que “a minha presença no PSB, se eu ficar no PSB, continuarei apoiando incondicionalmente o governador João Azevedo. Se eu decidir sair da legenda, da mesma forma continuarei a apoiá-lo”.

Em gestação

O governo federal cogita a recriação do imposto sindical, com alteração na nomenclatura (retirando o termo imposto).

Em profusão

De acordo com o Banco Central, de janeiro a outubro deste ano o volume de empréstimos consignados (cuja amortização é feita na fonte, quando do crédito mensal referente a salários e/ou benefícios previdenciários) chegou a R$ 79 bilhões e 843 milhões – 26% a mais no idêntico período de 2018.

Da boca de…

“… Num intervalo de dois anos, quase mil casos prescreveram, depois de haverem movimentado por muitos anos o sistema de Justiça. Não é preciso ser muito sagaz para constatar que os grandes beneficiários da prescrição são aqueles que têm dinheiro para manipular o sistema com recursos procrastinatórios sem fim…” (ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, sobre as centenas de ações que prescreveram, por conta do tempo, sem que tenha havido o julgamento e a eventual punição dos réus).

Parcelamento

O deputado (e empresário) Lucas Gonzales, do Partido Novo-MG, protocolou um projeto de lei na Câmara Federal para permitir ao empregador parcelar o 13º salário de seus empregados em até 12 vezes, mediante entendimento prévio com o empregado.

Laranjais

A Polícia Federal ainda tem em curso, em todo o País, 221 inquéritos que apuram o desvio de recursos públicos nas eleições do ano passado, via candidaturas ´laranjas´.

Intensidade

É intensa a disputa, entre aliados do governador João Azevedo, do ´espólio´ de cargos em Campina Grande cujos titulares foram indicados pelo ex-secretário executivo de Planejamento, professor Fábio Maia (PSB).

´Sai pra lá´

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil assumiu ontem uma postura inteiramente contrária ao cumprimento de pena após a confirmação em órgão colegiado (2ª instância).

Fumaça e…

Começa a ser propagada a possibilidade de uma paralisação nacional dos caminhoneiros nos dias 15 e 16 próximos.

… Extintor

Mas o evento não teria o respaldo de um dos segmentos representativos do segmento.

Leia-se Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos.