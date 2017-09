Por onde anda o ´tarifaço´?

… Palavras

José Maranhão: “Eu não estou vendo a vontade determinada do prefeito (Cartaxo) de prestigiar o partido como um todo. Sou partidário e trabalho em função dos interesses gerais do partido”.

Do colete

Enquanto isso, o vice-prefeito pessoense Manoel Júnior (PMDB) sugeriu ontem que o seu partido deve ficar com a vaga de vice, no ano que vem, na chapa oposicionista.

Guarabirense

“O deputado Raniery Paulino é um grande nome, um político que é uma revelação e filho de Roberto Paulino, outro grande político do cenário paraibano”, avalizou.

Acordem

O vereador Olímpio Oliveira (PMDB-CG) alertou ontem a classe política, diante desse frenético e precoce debate sobre as eleições de 2018: “O político precisa entrar na agenda do povo”, que é bem diferente.

Vista grossa

“É como se não tivéssemos problemas como educação, segurança e saúde”, entre outros, completou o vereador.

Na tela

Os direitos e deveres referentes à imagem; a propriedade intelectual. Eis alguns dos temas que serão debatidos hoje no programa ´Ideia Livre Política & Economia´, que começa às 22h15 na TV Itararé – canal 18.1 (HD) e 19 (analógico), assim como na internet, pelo endereço www.tvitarare.com.br

Participantes

O entrevistado do programa é o professor da Unifacisa João Ademar de Andrade Lima.

Os debatedores são os professores Rafaela Silva, Bruno Catão e Milena Melo.

Fora de…

Os ex-craques do futebol (Zico) e do volêi (Bernadinho) montaram uma empresa para investir pesadamente no ensino básico (e privado) no País.

… Campo

A empresa deles, que tem mais três sócios e se chama Inspira Rede de Educadores, está fechando a compra diversos colégios em São Paulo, Paraná e Pará, que somam mais de 12 mil alunos.

Blindagem

Ao pedir a prisão de Marcello Miller ao Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que o ex-procurador do Ministério Público Federal sugeriu aos colaboradores da JBS que “escondessem elementos” que pudessem comprometer o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo (Governo Dilma) e seu sócio Marco Aurélio sobre venda de serviços a JBS.