Por Amor a Campina

Sem delongas

O segmento empresarial de Campina Grande pretende estabelecer contatos com o novo superintendente do Banco do Nordeste na Paraíba, Jorge Ivan Falcão Costa, e apelar pela celeridade nas operações de crédito que a instituição financeira estatal realiza.

Biblioteca APARTE

Um livro indispensável na vida. A indicação de hoje é do economista campinense Arlindo Almeida: Dom Quixote, obra-prima do escritor espanhol Miguel de Cervantes.

´Tartarugando´

Está ´se arrastando´ pela Câmara Federal, desde 2015, um projeto do deputado Pedro Cunha Lima (PSDB-PB) que extingue o carro oficial para políticos eleitos, magistrados e membros do Ministério Público.

Destino

A frota pública seria deslocada para as áreas de segurança, educação e saúde.

Trio

O PT campinense terá três candidatos a presidente: professores Hermano Nepomuceno e Márcio Caniello, e Felipe Freire.

Em nome…

A maior igreja evangélica do Brasil, a Assembleia de Deus, está ajudando a criação do Partido Republicano Cristão (PRC), que está na fila do Tribunal Superior Eleitoral para virar legenda.

… De Deus

Conforme o jornal Folha de São Paulo, a Assembleia conta com mais de 42 milhões de fiéis No País e deverá facilitar a coleta de assinaturas exigidas pelo TSE para formação de um novo partido.

Baixas

O jornal Valor Econômico (SP) divulgou que desde a deflagração da Operação Lava Jato (há três anos), as empreiteiras envolvidas no escândalo já demitiram mais de R$ 300 mil.

Rede de proteção

O suplente de vereador Josemar Henrique (PRB) passou a ocupar uma coordenação no âmbito da Secretaria de Esportes e Lazer da prefeitura campinense.

Da boca de…

“… Campina Grande não podia e nem pode continuar gastando R$ 15 milhões para fazer festa para todo o Estado e todo o País…” (vereador Ivan Batista, PSDB, sobre a decisão da PMCG de terceirizar a realização dos festejos juninos).

Escaldado

O prefeito pessoense Luciano Cartaxo (PSD-JP) disse esta semana que “nem pré-candidato a governador eu sou”.

Mas ressalvou que deseja “a oportunidade de acompanhar o cenário político do Estado”.

Protocolares

Sobre as eventuais interlocuções com o senador Raimundo Lira (PMDB), Cartaxo observou que existe uma “relação respeitosa e harmoniosa”.

Mais à frente

De sua parte, o vice-prefeito pessoense Manoel Júnior (PMDB) observou que “no momento certo saberemos interagir com os senadores Raimundo Lira e José Maranhão para a manutenção de nossa aliança”.

Receita

“Esse é um princípio fundamental para a vitória: se estivermos unidos, iremos ser vitoriosos em 2018”, conceituou Manoel.