Pista dada pelo ´mago´

Sob controle

Marinho admitiu que “há algumas diferenças de opinião dentro do partido, mas nada que signifique que vá haver qualquer defecção”.

Na base

Rogério ressaltou que “a retirada eventual” do partido do governo Temer é uma “página virada. A maioria do partido optou por permanecer dando apoio ao governo”.

Porta-voz

O parlamentar tucano observou, por fim, que o presidente do PSDB, senador Tasso Jereissatti (CE), “mesmo tendo uma opinião diferente, representa o partido e tem o dever de externar o que a maioria pensa”.

O detalhe

Rogério Marinho foi o relator, na Câmara Federal, do projeto de reforma trabalhista.

E também foi indicado relator do projeto que reformula a legislação dos planos de saúde, cujo relatório pretende divulgar na 2ª quinzena de setembro.

Na ponta do lápis

De acordo com informações do Tribunal de Justiça da Paraíba, a “desinstalação” de comarcas permitirá uma economia para o Poder Judiciário estadual em torno de R$ 2 milhões por ano.

´Degola´

As comarcas que deverão sumir as são as seguintes: Araçagi, Bonito de Santa Fé, Cabaceiras, Cacimba de Dentro, Caiçara, Coremas, Cruz do Espírito Santo, Lucena, Malta, Paulista, Pilões, Prata, Santana dos Garrotes, São Mamede e Serraria.

O detalhe

Ainda conforme o TJ-PB, “a distância maior entre as comarcas sugeridas para serem desinstaladas e as comarcas agregadoras não chega a 40 km”.

Não avançou

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou uma ação proposta por três entidades que representam a magistratura nacional.

A intenção era tornar obrigatória a correção anual nos salários do Judiciário.

Via errada

Fachin não chegou a apreciar o mérito do pedido, apesar de se mostrar, indiretamente, favorável à postulação.

O seu despacho foi no sentido do equivocado encaminhamento processual, o que estancou a apreciação do processo nas ´preliminares´.