Plenário esvaziado

A sessão de ontem do Poder Legislativo de Campina Grande perdeu ´fôlego´ rapidamente.

Na parte destinada às votações, existiam apenas oito vereadores habilitados.

Ausente

O presidente Marinaldo Cardoso, na reta final do ano Legislativo (dia 20 próximo), foi para Brasília.

Inexplicável

Presente à sessão, Napoleão Maracajá (PT) lamentou o sumiço dos companheiros: “Isto não é bom para nossa imagem; não é bom para a imagem desta Casa. Muito pelo contrário. Não há justificativa para tantas ausências. Vereador tem um bom salário, tem direito a assessores; um ambiente extremamente confortável”.

“Respeito”

“Lamento profundamente. Sei que é chato dizer isto; alguns companheiros não compreendem. Mas eu não sou de fugir dos meus sentimentos. É preciso de restabelecer o pacto de respeito à população”, acrescentou o edil.

Acelerador

Para hoje, está sendo programado um ´esforço concentrado´, que na linguagem simples significa votar ´a toque de caixa´ os projetos e requerimentos represados ao longo do ano.

Impasse

Na semana passada, tentou-se ´desengavetar´ algumas pautas pendentes, mas não houve consenso entre as bancadas e a presidência.

Domingueira

Está confirmada para as 10 horas deste domingo, na Arena Medow (casa de shows na Alça Sudoeste), a filiação do prefeito Bruno Cunha Lima, de Campina Grande, ao partido União Brasil.

O detalhe

Vai estar presente à solenidade o ex-prefeito de Salvador (BA), ACM Neto.

´Chega mais´

Mais um suplente ´desembarcou´ na Assembleia Legislativa.

Desta vez foi José Airton Pires de Sousa, do União Brasil, ex-prefeito da cidade de São João do Rio do Peixe (antiga Antenor Navarro).

O detalhe

Ele substituirá ao longo dos próximos quatro meses o deputado ´Gilbertinho´.

Com João

Apesar de o seu partido fazer oposição ao governador, Airton já antecipou que integrará a base governista.

´De véspera´

Antes mesmo de ser empossado, o novo deputado teve uma audiência com João Azevedo.

´Balas…

O deputado João Gonçalves (PSB) chamou ontem, na Assembleia Legislativa, o deputado Wallber Virgolino (PL), líder do bloco de oposição, de “mentiroso”.

… Trocadas´

Instantes antes, Wallber insinuou que João era o “portador de recados” do parlamento para o governador.

Rumo às compras

A Prefeitura de Campina Grande vai detalhar hoje – 10h, no auditório da Associação Comercial – o estímulo que oferecerá ao comércio local visando o aquecimento das vendas de fim de ano: os ônibus urbanos circularão dois dias com as catracas liberadas.

Robustecida

A sessão ordinária de ontem do Poder Legislativo de Campina Grande sinalizou a amplificação da crise na base política do prefeito Bruno Cunha Lima.