Parabéns ao ´príncipe´

Outra gôndola

Outra proposta cogitada por Guedes é autorizar a venda de medicamentos que não exigem apresentação de receita médica nos supermercados.

´Bota fora´

Na última sessão ordinária do semestre, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou, ontem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2022, encaminhada pelo Poder Executivo.

Receitas

A projeção financeira para o próximo ano é de R$ 12,916 bilhões, cerca de 4,28% maior do que no de 2021.

O detalhe

203 emendas parlamentares foram apresentadas.

Menos de 9% delas foram rejeitadas.

Outra fatia

Os deputados modificaram o percentual do orçamento destinado às emendas ´impositivas´ (de empenho e pagamento obrigatórios) dos próprios parlamentares: de 0,4% para 0,5%.

Ligeiro

Ainda na sessão de ontem, a ALPB também aprovou, em dois turnos, o Projeto de Lei Complementar 31/2021, de autoria do Governo do Estado, que institui as Microrregiões de Água e Esgoto, enviado na véspera pelo Executivo.

Blindagem

“O Estado resolveu blindar a Cagepa apresentando um projeto que procura proteger a autarquia, apresentando quatro microrregiões e criando um conselho, para que o governo federal não privatize a Cagepa. Esse projeto protege os municípios, o Estado e os paraibanos”, argumentou o deputado-presidente Adriano Galdino (ainda no PSB).

O detalhe

As quatro microrregiões são: Litoral, Borborema, Espinharas e Alto Piranhas.

Abandono

O deputado Jeová Campos (PSB) se retirou da sessão, em protesto como a matéria foi encaminhada e conduzida para votação na ALPB.

Sem discussão

“Estou me retirando da sessão em protesto como foi conduzida a votação anterior, sem o debate com esta Casa e em função da ausência completa de um aprofundamento desta temática tão importante com a Cagepa, Aesa e Secretaria de Recursos Hídricos. Eu tenho responsabilidade com meu mandato e com minha história política”, justificou Jeová, que foi acompanhado pelas deputadas Estela Bezerra e Cida Ramos, do mesmo partido.

Desconhecimento

Ainda conforme Jeová, “só tenho a lamentar que os deputados tenham votado num Projeto que nem sequer conhecem e o pior, não têm a menor noção dos impactos que ele causará na vida de todos os paraibanos. Essa chancela cega eu não me disponho a dar, porque tenho responsabilidade política e compromisso com o povo da Paraíba”.