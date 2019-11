Para acalmar ´excluídos´

Itinerantes

A Assembleia Legislativa da Paraíba, por intermédio da Comissão de Orçamento, Fiscalização, Tributação e Transparência, começa hoje, por Campina Grande, as audiências para debater as propostas para elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e do Plano Plurianual (PPA) para o exercício financeiro do Estado em 2020.

Será às 10h, no plenário da Câmara Municipal.

O detalhe

A LOA prevê uma receita de R$ 12.709.879.610 no ano que vem, incluindo todas as receitas, inclusive das empresas independentes, com as deduções obrigatórias para o Fundeb.

Caneta

O Diário Oficial do Estado publicou, ontem, a exoneração de Luciana Gomes Vieira de Almeida do cargo de diretora geral do Hemocentro de João Pessoa.

Ela é cunhada do deputado federal Gervásio Maia (PSB).

Retórica

“É a adequação e necessidade da dinâmica do exercício da gestão”, justificou o líder governista na ALPB, deputado Ricardo Barbosa (PSB).

Quem chega

A nova titular do Hemocentro da Capital é Shirlene Dantas Gadelha, esposa do deputado/secretário Hervázio Bezerra (PSB).

Gratidão

Agradeço publicamente a homenagem que me foi prestada, dias atrás, pelo Pen Clube da Paraíba, com a outorga da ´Comenda de Honra ao Mérito 2019´.

Personifico o agradecimento nas pessoas dos professores José Mário e Elizabeth Marinheiro.

Devolução

O deputado João Bosco Carneiro Júnior (Cidadania – ex-PPS) entregou todos os cargos que havia indicado ao Governo do Estado.

Ele disse que a iniciativa é uma forma de se sentir mais à vontade em seu mandato.

Livre pra voar

“Se eu estou discordando de algo e quero ter independência na Assembleia, me senti no direito e na obrigação de tomar tal decisão”, emendou.

Da boca de…

“… Ainda acredito que haja reconciliação e creio que isso faz parte das discussões internas do partido. Nada melhor que uma boa conversa e um encontro entre amigos para fazer com que essas divergências sejam sanadas…” (Ana Cláudia Vital do Rêgo, secretária de Estado, ainda apostando numa reconciliação entre João Azevedo e Ricardo Coutinho).

Reação

O deputado-presidente Adriano Galdino (PSB) qualificou como uma “decisão absurda” a proposta do presidente Jair Bolsonaro (PSL) de propor a extinção de pequenos municípios.