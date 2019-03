Palpites para 2020

Execrações

“A internet e as redes sociais criaram um espaço infinito para a livre circulação de ideias e opiniões. A reboque, nesse território são instalados tribunais instantâneos que elevam ou enterram as reputações de personalidades e de gente comum, sem a menor piedade.

Extremos

“Nesse meio é possível ter acesso aos mais brilhantes pensadores e conhecer gente bacana para, no clique seguinte, entrar na mira do pior dos criminosos ou ser vítima do mais insuspeito mau-caráter.

Salada

“Há notícias falsas, mentiras políticas, campanhas de ódio, constrangimentos públicos, agressões verbais, preconceitos, assédios…

Pensador

“Como ensinou o intelectual e romancista italiano Umberto Eco, falecido em 2016, esses comportamentos agressivos contra tudo o que é novo ou diferente são indícios do que chamava de fascismo primordial.

Escudo

“Nas redes, todos sentem-se protegidos pelo anonimato. “As pessoas ganham coragem para falar o que bem entendem. Acham-se ocultas no meio da massa”, atesta Karen Mercuri, estudiosa de linchamentos virtuais da Universidade Estadual de Campinas (SP).

Da boca de…

“… Eu não conheço nova política nem velha política. Só conheço a boa e a má…” (deputado Aguinaldo Ribeiro, PP/PB, em entrevista recente ao ´Estadão´.

Contabilidade

Por falar no ´Estadão´, o superministro Paulo Guedes (Economia) disse à publicação que nas contas do governo faltaria conquistar apenas 48 votos para a aprovação da reforma previdenciária.

Questionamento

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, integrante da estrutura do Ministério Público Federal, está contestando a constitucionalidade de dispositivos de uma lei de São Paulo que autoriza o governo estadual a incluir no orçamento do piso da educação valores referentes ao pagamento de benefícios a servidores inativos.

O detalhe

Uma ação semelhante tramita no Supremo Tribunal Federal e diz respeito à Lei 6.676/1998, do estado da Paraíba.

Quarentena

Terá início dia 14 próximo a licença (sem remuneração) das atividades legislativas na Câmara campinense do vereador Galego do Leite, igualmente presidente estadual do Podemos.

Quem chega

´Dona Fátima da Vila Cabral de Santa Terezinha´ (1.397 votos nas eleições de 2016) assumirá a titularidade por 4 meses.

Acordo

“Nosso partido não saiu em coligação e cada integrante da nominata (chapa) teve um papel importante na eleição de um vereador. Tínhamos o compromisso de abrir espaço ao suplente e é isso que estamos fazendo”, justificou Galego.