Outro freio do STF

Prudência

Ainda Fux: “Positivamente, não é hora do impulso imoderado, mas do raciocínio prudente, racional e consequencialista, sob pena de a Justiça, cujo o desígnio é dar a cada um o que é seu, transformar-se num paciente infectado por uma Covid que adoece a alma e a razão, ferindo de morte, a um só tempo, a vida dos que sofrem e a esperança dos que intentam viver”.

Torneira aberta

O jornal Valor Econômico (SP) noticiou que o governo da Paraíba vai avançar no processo de privatização de parte do serviço de saneamento básico, atualmente privativo da Cagepa.

Sem volta

Em entrevista ontem, o deputado estadual Ricardo Barbosa (ainda no PSB) afirmou que “sou candidato a deputado federal, de forma irreversível”.

Leque

Cidadania, Democratas, MDB, PROS e PL são as legendas que já convidaram o parlamentar para filiação.

Projeção

Uma empresa de consultoria (Gracenote, subsidiária da Nielsen) divulgou um estudo apontando que o Brasil deverá conquistar cerca de 20 pódios nas Olímpiadas do Japão, devendo ficar em torno do 17º lugar no quadro geral de medalhas.

Beira-mar

Veio à luz, ontem, a notícia de que o senador Veneziano Vital do Rêgo, presidente do MDB na Paraíba, com aproximadamente 50 anos, foi imunizado na última sexta-feira na cidade de Cabedelo.

Alegação

A sua justificativa foi a de que possui residência em Cabedelo, “e que optou não esperar para se imunizar em Campina Grande por causa do risco de estar sempre se deslocando para Brasília”, conforme declarações dadas ao JPonline.

Vertentes

Ao que tudo indica, não há ilegalidade na iniciativa do senador, em função da vinculação espacial/fiscal que tem com a cidade portuária.

Agora, do ponto de vista pedagógico, não foi uma feliz iniciativa.

Proverbial

O escritor francês Blaise Pascal ensinava que “a consciência é o melhor livro de moral e o que menos se consulta”.

Genuflexão

A Executiva nacional do Patriota aprovou, ontem, as mudanças estatutárias exigidas pelo presidente Jair Bolsonaro para se filiar ao partido.

Amém

A Coluna registra hoje, com satisfação, o 88º aniversário do professor, acadêmico e ex-deputado Evaldo Gonçalves de Queiroz – o ´amigo velho´ como é chamado pelo amigos.