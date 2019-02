Outro duro recado

Prefeito na ofensiva

Após a sua posse no cargo, ocorreu ontem o ´batismo´ do governador João Azevedo (PSB) no debate público com adversários políticos.

A cutucada partiu do prefeito pessoense Luciano Cartaxo (PV): “Eu acho que o governo do Estado tem que encerrar esse contrato com a Cruz Vermelha, pois toda a direção da instituição está presa. Então, como é que o governo insiste em manter um contrato com uma empresa onde está instalada uma verdadeira quadrilha, uma organização criminosa? E não sou eu quem está dizendo, é o Ministério Público”.