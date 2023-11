Antecipação

Em entrevista ao ´Estadão´, o presidente do BC informou que entre 50 e 60 milhões de pessoas já aderiram ao sistema mesmo antes de ter acesso aos benefícios da inovação.

Consumação

Não houve surpresa na retotalização dos votos do pleito proporcional de 2020 em Campina Grande, realizada ontem pela justiça eleitoral sob o comando do juiz Antonio Reginaldo Nunes, titular da 16ª Zona Eleitoral.

Roteiro

Márcio Melo (Republicanos), que deixa a suplência para ser efetivado, disse ao final da solenidade que vai “escutar o colegiado para saber como proceder daqui para frente” no plenário do Legislativo.

No plenário

Ele descartou a possibilidade de permanecer na presidência da Urbema (empresa vinculada à prefeitura campinense): “Vamos exercer o nosso mandato. Vou defender as causas do povo que é o mais importante”.

´Está´

Primo do deputado Romero Rodrigues, Márcio disse que – realce para o verbo – “estamos na base governista”.

Indefinido

Sobre as ranhuras na relação entre Bruno e Romero, Márcio relatou que “tenho conversado e ainda vou conversar com Romero a respeito dessas questões e vamos analisar todo o cenário”.

Derivação

Indagado pelo colunista se acredita na reunificação da base governista em Campina, Márcio tergiversou: “Vou aguardar o nosso retorno à Câmara para entender direito e conversar com os colegas”.

“Alívio”

Efetivado agora como vereador, Bruno Faustino (PTB) externou a “sensação de alivio”.

“Um processo muito longo, praticamente três anos. São quatro vereadores que não deveriam ter ficado de fora (…) Que todos que queiram burlar a lei sejam alcançados”, enfatizou.

Ritmo

Faustino comentou que “vamos exercer da forma mais firme e forte o nosso mandato”.

Ressarcimento

O novo vereador disse que “está com os advogados” a decisão de buscar uma indenização do Poder Público pelo fato de ter perdido praticamente três dos quatro anos do mandato.

Nada muda

O edil afirmou que “continuarei na oposição. Faço oposição há praticamente sete anos e não vejo nenhum motivo para mudar de lado”, até porque “gosto de cumprir o que foi apregoado na eleição”.

Sondagem

Bruno Faustino admitiu que “foi convidado para se integrar à base governista: Fui procurado e já disse que estou bem onde me encontro”.

Carimbado

Pimentel Filho – que havia assumido em definitivo o mandato no começo deste ano com a eleição do Sargento Neto (REP) como deputado estadual – teve o seu mandato reconhecido retroativamente ao começo da atual legislatura (2021).

Reversão

Ele realçou que “a oposição passa a ser maioria absoluta” na Câmara campinense, “e vamos continuar da forma que estamos fazendo”.

Para não…

O vereador confirmou que vai se filiar ao PSB para disputar a reeleição no ano que vem: “Na realidade, as regras do jogo mudaram, e temos que acompanhar essas mudanças. Não é porque vem uma eleição que estamos mudando de partido”.

… Ficar de fora

“O próprio presidente da Câmara (Marinaldo Cardoso, do Republicanos) – prosseguiu Pimentel – vai ter que mudar de partido, porque mudaram as regras do jogo. Isto deve mudar no Brasil. E somos obrigados a mudar, porque caso contrário ficamos de fora. É a regra do jogo, é o que o país nos oferece”.

“Lesada”

Atualmente residindo em João Pessoa, a ´Dra. Carla´, que disputou o pleito de 2020 pelo PSC, verbalizou que sentia uma “uma emoção que a ficha ainda vai cair”.

“A cota já é um preconceito, e ainda ser lesada”, lamentou.

Oposicionista

Ela frisou que “estou na oposição, que me acolheu”, e que – como odontóloga – pretende se dedicar no mandato, com especial atenção, para a saúde bucal da população.

Vai às urnas

´Dra. Carla´ – como registrou seu nome na justiça eleitoral – deseja disputar a eleição: “Vou ver ainda um partido. É preciso mulheres na campanha”.