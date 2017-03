Os ´meninos´ e os ´bombeiros´

A síntese

35 metas, 28 desafios e 74 projetos. Eis o resumo do Plano de Desenvolvimento Estratégico, formalmente entregue ontem pelo seu comitê gestor às autoridades de Campina Grande.

Voltarei oportunamente ao assunto

Da boca de…

“… Quem disse que esse Congresso Nacional corrupto tem o direito de tirar um direito nosso? É só a luta popular que impede a retirada de direitos (…) Uma quadrilha tomou conta deste País…” (sindicalista Wagner Freitas, presidente nacional da CUT).

Agenda

O governador Ricardo Coutinho (PSB) pretende entregar no próximo dia 1º de abril a 1ª etapa da obra de urbanização do entorno do Açude de Bodocongó, em Campina.

Agora é Lula

“Nem o (juiz) Moro, nem o (procurador da República) Dallagnol, nem o delegado da Polícia Federal têm a lisura, a ética e a honestidade que eu tenho”.

Ontem, em evento do PT em São Paulo.

Lentes…

Está sendo consolidada a incorporação da rede de óticas Carol (a maior do Brasil) por parte da italiana Luxxotica (óculos Ray-Ban).

… Ampliadas

O negócio foi fechado em R$ 370 milhões e vai implicar na abertura, ainda este ano, de mais 175 filiais no País.

Dia de urna

O tradicional Clube Campestre de Campina Grande realiza uma movimentada eleição neste domingo para a escolha de sua nova diretoria.

Disputam a presidência Marcos Alves (situacionista) e Alex Marcolino (oposição). Existem 868 sócios aptos para votar.

Caneta

A ex-deputada Nilda Gondim (PMDB) foi nomeada como assessora especial da presidência da Assembleia Legislativa.

Da boca de…

“… O Brasil mudou, mas ainda temos uma legislação arcaica. Queremos avançar em uma relação que não tira emprego de ninguém, que não vai enfraquecer sindicatos…” (deputado Aguinaldo Ribeiro, PP/PB, ao justificar o seu voto favorável ao projeto de terceirização, aprovado esta semana na Câmara Federal).

Saia…

Rômulo Gouveia terá um papel decisivo na mediação da ´surda´ disputa entre os prefeitos de João Pessoa e de Campina Grande para se mostrarem, por antecipação, como a alternativa mais viável da oposição para concorrer ao governo estadual no ano que vem.

… Justa

O deputado é, ao mesmo tempo, presidente estadual do partido de Luciano Cartaxo e correligionário de muitos anos de Romero Rodrigues.

Sob controle

Gouveia avaliou ontem que essa movimentação dos prefeitos “não provocará racha” na oposição, “porque cada partido tem o direito de apresentar (uma candidatura)”.

Leque

O parlamentar frisou que no PSDB tanto Romero quanto Cássio são nomes viáveis, “e no PSD temos Luciano, o próprio Lucélio (Cartaxo, irmão do prefeito) e o empresário Francisco Buega Gadelha (presidente da FIEP)”.