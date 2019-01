Os ´meninos´ de Campina

Filosofou

“Nenhum receio de desagradar a opinião pública ou de cair em impopularidade pode fazer com que um ministro do Supremo abdique da sua independência. Num país onde os juízes temem, as decisões deles valerão tanto quanto valem esses homens”, verbalizou Fux.

Limites

O recurso aceito por Fux ´atropelou´ instâncias recursais e decisão recente do próprio STF, que fixou dois critérios para conferir o tal do ´foro privilegiado´ (chamado de foro por prerrogativa de função): o crime deve ter sido praticado durante o exercício do mandato e o ato deve ter relação com a função de parlamentar.

O detalhe

Não custa lembrar que a posse de Flávio Bolsonaro no Senado só ocorrerá dia 1º próximo.

Protelatória

O que se deduziu é que a decisão de Fux ´empurrou´ a apuração dos fatos em duas semanas (até o início das atividades ordinárias no Supremo), dando espaço para a posse de Flávio e também deverá coincidir com a escolha do novo procurador geral da República, sucedendo a Raquel Dodge.

Grana alta

Na audiência dada ontem pelo governador João Azevedo à superintendente interina da Caixa Econômica Federal da Paraíba, Maria Aline Paiva, foi informado que o Estado tem atualmente R$ 1,5 bilhão de contratos ativos com a CEF, com a perspectiva de acréscimo de R$ 300 milhões para o ano em curso.

Do contra

A Procuradoria-Geral da República enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal contra modificar a tipificação de inquérito que investiga a suposta doação do grupo J&F (Friboi) de R$ 40 milhões na campanha de 2014 a senadores do MDB de corrupção e lavagem de dinheiro para ilícitos eleitorais.

Envolvidos

Entre os alvos do caso estão os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Eunício Oliveira (MDB-CE), Jader Barbalho (MDB-PA), além do ministro do TCU (e ex-senador) Vital do Rêgo.

Fundamentação

O paraibano Luciano Mariz Maia, vice-procurador-geral da República, argumentou junto ao STF que “os elementos reunidos, diversamente do que se alega, sugerem pagamentos de vantagens indevidas, em razão dos cargos dos investigados, parte por meio de operações comerciais simuladas, tipologia clássica de lavagem de capitais. Deste modo, não que há se falar em irregularidade eleitoral, sem deixar de apurar a presença de fatos de gravidade ainda maior”.