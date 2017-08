Os ´fora da lei´

… Ficar liso

“Perseguir o Lula é perseguir o povo brasileiro”, afirmou milionária ao jornal Folha de São Paulo.

Reta final

O fechamento da delação do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) entra em sua fase derradeira.

Sábado é dia de poesia

“Vem chegando o verão/ O calor no coração/ Essa magia colorida/ São coisas da vida…” (poeta Antônio Cícero, que esta semana foi eleito para a Academia Brasileira de Letras).

Reação

Ao comentar ontem a punição que recebeu do PMDB – suspensão das atividades partidárias por 60 dias -, o deputado Veneziano declarou que “ao longo desses 14 anos dentro do PMDB, acreditava ser efetivamente um partido democrático, de respeitar as divergências internas”.

Regredindo

“Esse misto de emoção e desencanto com a legenda termina me tomando, mesmo sabendo que isso poderia acontecer, pois foi pré-anunciado. É uma fase que simboliza e retrata (a passagem) de um partido democrático para autoritário”, acrescentou o ´V´.

Da boca de…

“… A universidade está estagnada, pois nós estamos recebendo orçamento e somente cumprindo com as obrigações contratuais que temos…” (professor Vicemário Simões, reitor da UFCG).

Aos milhares

Mais de dois mil municípios descumpriram a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) em 2016 e podem sofrer uma série de punições.

Folha

Devido à forte recessão que derrubou o nível de arrecadação ou pela má gestão das finanças públicas, as prefeituras estouraram o limite de gastos com pessoal.

Contas…

Estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro mostra que as novas gestões municipais empossadas no começo deste ano ´herdaram´ restos a pagar da ordem de R$ 6 bilhões e 300 milhões.

… Em aberto

Quase mil prefeituras ainda não encaminharam os seus balanços à Secretaria do Tesouro Nacional, o que indica que esse passivo certamente é bem maior.

Estopim

“O resultado trouxe grande preocupação. Estamos vendo uma bomba prestes a explodir”, afirmou o economista-chefe do Sistema Firjan, Guilherme Mercês, responsável estudo.