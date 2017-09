Os comensais do presidente

Quem é

Walter Agra integra um renomado escritório de advocacia em João Pessoa e ganhou notoriedade no Estado por defender o ex-governador Cícero Lucena (PSDB).

Só lembrando

APARTE divulgou esta semana que como superintendente-geral do Cade foi nomeado Alexandre Cordeiro, por sugestão do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Deixando…

O vereador licenciado e atual presidente da AMDE (Agência Municipal de Desenvolvimento) Nelson Gomes Filho ´afivela as malas´ para se desligar do PSDB/CG e disputar as eleições do ano que vem (deputação estadual).

… O ´ninho´

“Eu conversei com o prefeito Romero Rodrigues para que ele assine a minha carta de desfiliação, pois ele faz parte do diretório. Romero disse que não haveria nenhum problema, até porque não tenho como brigar com as feras que são Bruno Cunha Lima e Tovar Correia Lima”, justificou Nelson.

Quase diária

Parece novela, mas o Supremo Tribunal Federal sediou ontem outra troca de farpas entre ministros, dessa vez envolvendo Gilmar Mendes e Edson Fachin. Leia trechos.

Cutucada

Gilmar: “Não invejo seus dramas pessoais, porque certamente poucas pessoas ao longo da história do Supremo Tribunal Federal se viram confrontadas com desafios tão imensos, grandiosos. E tão poucas pessoas na história do STF correm o risco de ver o seu nome e o da própria Corte conspurcado por decisões que depois vão se revelar equivocadas.

Embaraço

“Ter sido ludibriado por Miller (o ex-procurador da República Marcello Miller, acusado de ter atuado para o grupo JBS/Friboi antes mesmo de se desligar do Ministério Público Federal – MPF) e comparsas, e ter tido o dever de homologar isso deve-lhe impor um constrangimento pessoal muito grande nesse episódio.

Sem cabeça

“(Constrange ver) “o estado de putrefação, de degradação dessa instituição (MPF). Parece que ao sair de lá o Miller, Janot também perdeu o cérebro. Não era só o braço direito”.

Nada a mudar

Réplica de Fachin: “Eu reitero o voto que proferi com base naquilo que entendo que é a prova dos autos. E por isso agradeço a preocupação de Vossa Excelência (Gilmar).

“Em paz”

“Mas parece-me que, pelo menos ao meu ver, julgar de acordo com a prova dos autos não deve constranger a ninguém, muito menos um ministro da Suprema Corte. Digo que a minha alma está em paz”.

Visita

O governador Ricardo Coutinho (PSB) vai estar hoje em Campina Grande (10h), para anunciar novos serviços no estádio ´O Amigão´ e inspecionar as obras da rodovia estadual que liga o distrito de Catolé de Boa Vista à cidade de Boa Vista.