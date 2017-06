O TSE se apequena

Piorou

Mas a desculpa divulgada (para os voos) é pra lá de esfarrapada: o presidente “não sabia a quem pertencia a aeronave e não fez pagamento pelo serviço”.

Você decide

Instala-se um novo dilema nacional: é pior imaginar que o País é governado no presente por um débil mental, ou por um político descarado, que insulta os governados?

Resgate

Como não lembrar do festejado escritor português Eça de Queirós: “Os políticos e as fraldas devem ser mudadas pela mesma razão”.

Candidatos

Pelo menos seis integrantes do Ministério Público do Estado (são 216 na Paraíba) já manifestaram a intenção de concorrer a uma vaga na lista tríplice para a escolha do novo procurador geral de Justiça, sucedendo ao atual, Bertrand Asfora.

Quem são

Clístenes Holanda, Valberto Lira, Amadeu Lopes, João Arlindo, Francisco Seráphico e João Geraldo.

O detalhe

Eleita a lista tríplice, a escolha final cabe ao governador do Estado.

Da boca de…

“… O grau de submissão da Câmara campinense beira o absurdo…” (Napoleão Maracajá, ex-vereador e sindicalista).

Concorrência

Está previsto para ocorrer nesta sexta-feira o processo de licitação para escolha da agência de propaganda que vai gerir a conta do Poder Legislativo de Campina Grande ao longo dos próximos anos.

Mais muro

O PSDB, que prometia decidir hoje a sua relação futura com o governo Michel Temer (PMDB), adiou a reunião da Executiva Nacional para 2ª feira.

Oscilar

A Petrobras anunciou ontem que o preço do gás de cozinha vai ´flutuar´ mensalmente, ao sabor da cotação internacional do produto e da variação do dólar.

Indesejado

O deputado Janduhy Carneiro, presidente estadual do Podemos (PTN), disse ontem que não contempla com satisfação a possibilidade de o deputado Veneziano (ainda no PMDB) migrar para o seu partido, com chance de vir a presidir a legenda.

Impraticável

Janduhy justificou: “Como eu iria estar em um palanque onde o presidente estadual do partido estaria levando o partido para o governo (Ricardo)?”