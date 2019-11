O teste do ´mito´ nas ruas

Restrições

“A visão do governo é que efetivamente não há possibilidade nesse momento. Nós temos uma economia no país em que houve uma estagnação este ano e basta verificar os números que temos, a exemplo de desempregados, (para constatar que) a receita não sobra e não há transferência de recursos para novos investimentos no Estado”, enfatizou João recentemente.

Equívoco

O governador entende como “equivocada a leitura que acha que simplesmente ao colocar a emenda impositiva vai resolver ou facilitar o trabalho do deputado perante os municípios. Isso não é verdade”.

´Uma peinha´ de nada

Ao ser indagado, ontem, sobre o grau de satisfação com a sua equipe, nesses meses iniciais de gestão, o governador paraibano respondeu que “estou satisfeito com 99% do trabalho da minha equipe. Falta mexer somente em 1% para fazer o reajuste”.

´Batismo´

Integrante da direção da subsecção de Campina Grande da Ordem dos Advogados do Brasil, Moises Moraes acertou com a direção municipal do Podemos que tentará um mandato de vereador nas eleições do ano que vem.

Da boca de…

“… Aquele que promovia a guerra, o ódio e o totalitarismo está perdendo força. Eu passei uma época na Assembleia Legislativa pregando no deserto…” (deputado Raniery Paulino, do MDB, sobre o ex-governador Ricardo Coutinho).

Gigante

A anunciada fusão entre a ítalo-americana Fiat e a francesa Peugeot criou o quarto maior conglomerado automobilístico do mundo (8 milhões e 700 mil veículos vendidos no ano passado), e o maior do Brasil, com 476 mil e 700 unidades vendidas em 2018.

O detalhe

Os três maiores grupos automobilísticos do mundo são (pela ordem) Volkswagen (alemã), Toyota (japonesa) e Renault/Nissan (França/Japão).

Na quinta-posição está a americana GM.

´Melou´

Foi cancelada a reunião ´ampliada´ de setores da oposição em Campina Grande, que estava prevista para a noite da última quinta-feira.

Em conversa em Brasília, o senador Veneziano Vital (PSB) e o deputado Damião Feliciano (PDT) decidiram sustar o encontro.

Nova chance

A Câmara campinense aprovou, esta semana, um novo Refis (parcelamento) para os contribuintes municipais que têm débitos (não judicializados) vencidos até 2018.

Garimpo

“A lei tem de ser para todos. Não podemos esquecer que quando o boi de piranha é comido, é porque a boiada já passou”.

Ex-deputado federal Eduardo Cunha (MDB-RJ), em carta feita na prisão e enviada à sua família).