O detalhe

Alguns dos imóveis que estão sendo desapropriados nos arredores do Parque do Povo são originários de invasões a espaços públicos.

Interação

Presidente estadual do União Brasil, o senador Efraim Filho disse que foi procurado, há alguns dias, pelo ex-ministro Marcelo Queiroga para dialogar sobre as eleições municipais do próximo ano, em João Pessoa.

Expansão

Durante as comemorações dos 36 anos da empresa, no último sábado, o empresário Vanduhi Farias, do grupo campinense Atacadão Farias, anunciou para breve a inauguração de uma loja de frios na Avenida Canal (centro de Campina), e para os próximos meses a implantação de uma filial em João Pessoa.

Da boca de…

“… A gestão atual tem pontos críticos na área econômica e péssimos resultados na saúde…” (deputado Ruy Carneiro, do PSDB, sobre a administração do prefeito Cícero Lucena, PP/JP).

Recenseamento

O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campina Grande (Ipsem) realiza um novo cadastramento de seus beneficiários – são atualmente 4.750 pessoas.

2ª feira filosófica

“A verdadeira riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades”.

Epicuro, filósofo grego.

Remessa

O governo federal enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que estabelece diretrizes de reestruturação da Política Nacional do Ensino Médio.

Modificações

Conforme o ´Estadão´, o texto propõe a retomada do currículo mínimo de 2.400 horas para disciplinas básicas (como Português, Matemática, História e Física) no ensino regular e de 2.100 horas no ensino técnico.

Complemento

Com isso, restariam 600 horas para itinerários formativos no curso-padrão e 900 horas para disciplinas técnicas no ensino profissionalizante.

O ´Capitão´

“Você tem que pensar que tem gente favorável à milícia. Que é a maneira que ele tem de se ver livre da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência”.

Ex-presidente Jair Bolsonaro, em entrevista à rádio Jovem Pan (SP).